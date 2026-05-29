Δεν κατέληξε σε απόφαση ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

Δύο ώρες κράτησε η σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο - Η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα, μεταξύ των οποίων και το «ξεπάγωμα» κεφαλαίων για το Ιράν

Στον Λευκό Οίκο με στενούς συνεργάτες και μάλιστα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε περίπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με πληροφορίες.

Για την ώρα ούτε η ηγεσία στην Ουάσινγκτον ούτε αυτή στην Τεχεράνη έχουν δώσει το πράσινο φως, με το Ιράν μάλιστα να αδειάζει τον Τραμπ σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είχε περιγράψει το πλαίσιο των απαιτήσεων απέναντι στο Ιράν: ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, χωρίς νάρκες και «διόδια για την Τεχεράνη, αλλά και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου για να καταστραφεί υπό την επίβλεψη της IAEA.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζητά την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

Πηγή: protothema.gr

