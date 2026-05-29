«Λίφτινγκ» στον Γίγαντα του Cerne Abbas, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Βρετανίας

Ο Γίγαντας του Cerne Abbas είναι χαραγμένος στην πλαγιά του λόφου πάνω από το χωριό, στο Ντόρσετ της Αγγλίας, με κιμωλία και η προέλευση του είναι άγνωστη.

Ωστόσο, νέα έρευνα από το ίδρυμα για τη διατήρηση της φύσης, το National Trust, υποδηλώνει ότι η μορφή σκαλίστηκε μεταξύ 700 και 1100 μ.Χ, στην ύστερη Αγγλοσαξωνική περίοδο.

Η αγγλοσαξονική περίοδος διήρκεσε 600 χρόνια, από το 410 έως το 1066, πριν από τον Μεσαίωνα.

The outline of the UK's largest chalk hill figure, the Cerne Abbas Giant, is getting a revamp with 17 tonnes (18.7 tons) of wet chalk. The giant is etched on the hillside above Cerne Abbas, a village in Dorset, England. The origins are unknown, but research by nature conservation… pic.twitter.com/X7XCOqXFt4 — The Associated Press (@AP) May 28, 2026

Πρόκειται για μια γιγαντιαία ανδρική φιγούρα ύψους 55 μέτρων και πλάτους 51 μέτρων, χαραγμένη με λευκή κιμωλία, που πιστεύεται ότι απεικονίζει τον Ηρακλή.

Ο Γίγανας ανήκει στο National Trust και είναι καταχωρημένο ως διατηρητέο ​​μνημείο της Αγγλίας

Λίφτινγκ στον Γίγαντα με νέα κιμωλία

Τώρα, το National Trust ανανεώνει το περίγραμμα του Γίγαντα του Cerne Abbas (ή Γίγαντα του , με 18,7 τόνους υγρής κιμωλίας, μία παραδοσιακή διαδικασία που γίνεται τακτικά ώστε η μορφή να διατηρηθεί για ακόμα πολλούς αιώνες.

Η φιγούρα σχηματίζεται από ρηχά χαντάκια βάθους περίπου 60 εκατοστών, τα οποία έχουν σκαφτεί στο γρασίδι και έχουν γεμίσει με θρυμματισμένη λευκή κιμωλία.

Οι επιστήμονες του ιδρύματος αρχικά καθαρίζουν το περίγραμμα της φιγούρας από τα χόρτα και το γρασίδι του λόφου που καλύπτει τις γραμμές και αφαιρούν την παλιά κιμωλία.

Στη συνέχεια περνούν τις γραμμές με νέα υγρή κιμωλία, ώστε η μορφή να αποκτήσει και πάλι το αρχικό της περίγραμμα και να παραμένει ορατός από χιλιόμετρα μακριά.

Η σύνδεση με τον Ηρακλή

Η φιγούρα απεικονίζει έναν άντρα εντελώς γυμνό, σε κατάσταση στύσης, κρατώντας ένα τεράστιο ροζιασμένο ρόπαλο μήκους 37 μέτρων στο δεξί του χέρι

Για αιώνες, η προέλευση του Γίγαντα αποτελούσε μυστήριο, με τις επικρατέστερες θεωρίες να τον θεωρούν είτε προϊστορικό σύμβολο γονιμότητας, είτε ρωμαϊκή απεικόνιση του Ηρακλή.

Τελικά, το 2024, ιστορικοί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Γίγαντας απεικονίζει πράγματι τον Ηρακλή.

Δημιουργήθηκε κατά τη μεσαιωνική περίοδο ως σύμβολο ισχύος και θάρρους, καθώς το σημείο που σκαλίστηκε ήταν σταθμός συγκέντρωσης για τους στρατούς των Δυτικών Σαξόνων κατά την περίοδο που τα βασίλεια των Σαξόνων βρίσκονταν σε σύγκρουση με τους εισβολείς Βίκινγκς.

Πηγή: iefimerida.gr