Αφθώδης πυρετός: Η Eurobank σταθερά δίπλα στους πελάτες της

Η Eurobank παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του αφθώδους πυρετού και της μαζικής θανάτωσης ζώων σε αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων και είναι έτοιμη να στηρίξει τους πελάτες της και την κτηνοτροφία γενικότερα.

Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για σοβαρό θέμα που δυνατόν να επηρεάσει το εισόδημα πολλών οικογενειών που διατηρούν φάρμες ή βιοπορίζονται από τον τομέα της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, οι επιπτώσεις πιθανόν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, επηρεάζοντας την προϊοντική εφοδιαστική αλυσίδα. O πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός για την κυπριακή οικονομία αφού οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγει, χρησιμοποιούνται από τον διατροφικό και μεταποιητικό τομέα και τα προϊόντα του τομέα αποτελούν κύρια εξαγωγικά προϊόντα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Eurobank έχει ήδη ενεργοποιήσει στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας με τους επηρεαζόμενους πελάτες της, προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξεταστούν οι καταλληλότερες μορφές στήριξης. Οι λειτουργοί της Τράπεζας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου, αξιολογώντας τις άμεσες και μελλοντικές τους ανάγκες, με στόχο να διαμορφωθούν πρακτικές, ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους εργαζόμενους στον τομέα.