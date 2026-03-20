Ποιοι είναι οι πιθανοί «μνηστήρες» για τη Μητρόπολη Πάφου - «Ο λαός θέλει Παφίτη»

Ως αναμενόμενη εξέλιξη χαρακτήρισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η διαδικασία εκτιμάται πως θα δρομολογηθεί μετά την περίοδο των εορτών του Πάσχα και συγκεκριμένα μετά τη μεγάλη εορτή της Ανάστασης.

Όπως εξήγησε, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται να κατατεθεί επισήμως στην Ιερά Σύνοδο ο αναθεωρημένος Καταστατικός Χάρτης, ο οποίος βρίσκεται υπό επεξεργασία από ειδική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επισκόπους με νομική κατάρτιση, οι οποίοι εξετάζουν και διαμορφώνουν τις απαραίτητες πρόνοιες που θα διέπουν τη διαδικασία εκλογής.

Η ολοκλήρωση και κατάθεση του Χάρτη θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, συμπλήρωσε.

Ο κ. Ευσταθίου διευκρίνισε ότι μόνο μετά την παράδοση του αναθεωρημένου κειμένου και την έγκρισή του από την Ιερά Σύνοδο θα καταστεί δυνατή η έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση της Μητρόπολης Πάφου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει ήδη εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στο παρόν στάδιο, καθώς δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί επίσημα η διαδικασία.

Όπως υπογράμμισε, οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος προϋποθέτει την τυπική έναρξη των διαδικασιών, η οποία θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων θεσμικών βημάτων.

Ανεπίσημα ενδιαφέρον φέρεται να εκδηλώνουν ο Χωρεπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος και ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου.

Στις εκλογές του 2023 για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου είχε εκλεγεί ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης με ποσοστό 30% (4.000 ψήφους), τρίτος ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος με ποσοστό 15% (1.900 ψήφους), ενώ ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος έμεινε εκτός τριπροσώπου, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με 5% (650 ψήφους).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις στην Πάφο, ο λαός φέρεται να προκρίνει υποψήφιο με καταγωγή από την Πάφο για τη θέση του νέου Μητροπολίτη.