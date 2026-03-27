Ψήφιση Νομοσχεδίου για είσοδο της Cyta στην αγορά Ενέργειας - Από την εμπιστοσύνη της Βουλής, στο όφελος για την κοινωνία

Η χθεσινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, που δίνει τη δυνατότητα στη Cyta να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα ενέργειας, αποτελεί ένα κομβικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός λειτουργεί, εξελίσσεται και ανταποκρίνεται σε μια ανταγωνιστική αγορά που συνεχώς αλλάζει.

Η Cyta, ως Οργανισμός δημοσίου οφέλους, ευχαριστεί θερμά τους βουλευτές όλων των κομμάτων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, κα Μαρία Τσιάκκα, δήλωσε σχετικά: «Τώρα μπορούμε, όλοι μας στη Cyta, με υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά, να μετατρέψουμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής σε χειροπιαστό όφελος για την κοινωνία».

Η Cyta, με απόλυτο σεβασμό στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και στους κανόνες της αγοράς, είναι προσηλωμένη στο διαχρονικό της στόχο: τη δημιουργία αξίας για την Κύπρο και τους ανθρώπους της.