Ψήφιση Νομοσχεδίου για είσοδο της Cyta στην αγορά Ενέργειας - Από την εμπιστοσύνη της Βουλής, στο όφελος για την κοινωνία

Η Cyta, ως Οργανισμός δημοσίου οφέλους, ευχαριστεί θερμά τους βουλευτές όλων των κομμάτων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία.

Η χθεσινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, που δίνει τη δυνατότητα στη Cyta να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα ενέργειας, αποτελεί ένα κομβικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός λειτουργεί, εξελίσσεται και ανταποκρίνεται σε μια ανταγωνιστική αγορά που συνεχώς αλλάζει.

Η Cyta, ως Οργανισμός δημοσίου οφέλους, ευχαριστεί θερμά τους βουλευτές όλων των κομμάτων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, κα Μαρία Τσιάκκα, δήλωσε σχετικά: «Τώρα μπορούμε, όλοι μας στη Cyta, με υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά, να μετατρέψουμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής σε χειροπιαστό όφελος για την κοινωνία».

Η Cyta, με απόλυτο σεβασμό στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και στους κανόνες της αγοράς, είναι προσηλωμένη στο διαχρονικό της στόχο: τη δημιουργία αξίας για την Κύπρο και τους ανθρώπους της.

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

