Πάφος :25,000 κλίνες σε λειτουργία, πέραν του 95% των πτήσεων εκτελούνται κανονικά

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ανακοινώνει ότι ο προορισμός Πάφος αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026 να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με το σύνολο σχεδόν των ξενοδοχειακών καταλυμάτων καθώς και των βασικών τουριστικών υποδομών να λειτουργούν κανονικά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων της περιοχής, τα ξενοδοχεία της επαρχίας επαναλειτουργούν σταδιακά στο πλαίσιο της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου (25,000 κλίνες από τις 30,000 σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Μαρτίου), ενώ παράλληλα επανέρχεται σε λειτουργία και το ευρύτερο τουριστικό οικοσύστημα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων χώρων εστίασης, αξιοθέατων, μουσείων, τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση, η αεροπορική συνδεσιμότητα του αεροδρομίου Πάφου παρουσιάζει καλή εικόνα, καθώς περίπου το 95% των προγραμματισμένων πτήσεων πραγματοποιείται κανονικά διασφαλίζοντας την ομαλή πρόσβαση επισκεπτών από τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού και την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων και επαγγελματιών του τουρισμού να υποδεχθούν επισκέπτες με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και αυθεντικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Πάφος συνεχίζει να επενδύει στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και να ενισχύει τη θέση της ως ένας σύγχρονος και ελκυστικός ολόχρονος προορισμός στη Μεσόγειο.