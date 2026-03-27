Βίντεο: Ο Φειδίας θα διασχίσει την Κύπρο περπατώντας και τρέχοντας - Εκστρατεία για εγγραφή πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου θα διασχίσει την Κύπρο περπατώντας και τρέχοντας, στα πλαίσια εκστρατείας με στόχο την εγγραφή των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους εκλογικούς καταλόγους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, η εκστρατεία αρχίζει σήμερα στις 16:30 από το Παραλίμνι, με τη μορφή μαραθωνίου ενημέρωσης και κινητοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο Φειδίας Παναγιώτου θα διασχίσει την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και τις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού, με τελικό προορισμό την Πάφο.

Η εκστρατεία θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω των πλατφορμών Fidias Cyprus.