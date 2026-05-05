Κόμματα ή Αποκόμματα

Του Δημήτρη Χαραλάμπους*

Πολιτική στην Κύπρο ασκούν σήμερα, οι αφισοκολλητές του χθες.

Νεανική “στρέβλωση” ή νεανικό “δασκάλεμα” τους μεταποίησε νωρίς σε δραστήρια μέλη των φοιτητικών κομματικών νεολαιών.

Εξ υπαρχής δόλιος σκοπός τους. Ο κομματικός “κάματος” με το τέλος των σπουδών και την κάθοδο τους στην Κύπρο να εξαργυρωθεί σε δημόσιους διορισμούς ή αξιώματα.

-Τα κατάφεραν;

-Στον ύψιστο βαθμό.

Έτσι η δευτερογενής στελέχωση των κομμάτων (λόγω φυσικής εξάντλησης των δεινοσαύρων πρώτης κοπής), δεν έγινε από υγιείς, άξιους και καλλιεργημένους νεοσσούς, ούτε και αμφισβητίες ριζοσπάστες που πρωτοστάτησαν σε κάποια ιδεολογική πρωτοπόρα ζύμωση. Αυτοί εξάλλου ήταν πάντα ανεπιθύμητοι στην κάθε χρώματος κομματική παράγκα. Η στελέχωση έγινε από κλωνοποιημένα καθιζήματα του κομματικού σωλήνα.

Απόλυτα χειραγωγούμενες από τα κομματικά κέντρα οι “νεολαίες” ανέδειξαν τους καλύτερους των παπαγάλων.

Κάτι γλίσχρους, ιδιοτελείς τύπους χαμηλής αυτοεκτίμησης, που παλαμάκιζαν θορυβωδώς και λιβάνιζαν αφειδώς και δουλοπρεπώς τις κομματικές τους ηγεσίες στην Κύπρο.

Τα αρχηγικά απολιθώματα προώθησαν τους πλέον πειθήνιους. Όσους ήταν πρόθυμοι να αναπαράξουν σαν κράχτες σε παζάρι πανομοιότυπο τον πολιτικό λόγο. Τα σιγουράκια της κομματικής γραμμής, μην τυχόν και κουνηθεί η αρχηγική τους καρέκλα.

Το πρώτα άρρωστα κύτταρα στο σώμα της δημοκρατίας είχαν ήδη παραχθεί στα φοιτητικά αμφιθέατρα.

Ένα κακοήθες άθυρμα από μικρόνοες καιροσκόπους, οπορτουνιστές, αμοραλιστές, σαλτιμπάγκους πιθηκίζοντες με εξουσιαστικά συμπλέγματα και εγωιστική υλιστική αδηφαγία εμφιλοχώρησε στο σώμα της άτυχης δημοκρατίας. Δείτε κατάντια, για επανεκλογή πουλάν την μάνα τους.

-Ποια η πολιτική τους προσφορά στον τόπο; Αυτό είναι ανέκδοτο… παρακάτω.

-Αναπαραγωγή, διατήρηση καρέκλας και κουτάλας. Να το εδώ το πορτοφόλι.

-Πως επιτυγχάνεται η επ΄ αόριστον προέκταση του εξουσιαστικού χρόνου;

-Με εξαγορά ψηφοφόρων.

Έτσι φτάνουμε η σχέση του ελεεινού πολιτικού με τον πολίτη να καταντά καθαρά πελατειακή υπόθεση. Το αλεπουδάκι έχει εκπαιδευτεί στο κόμμα, την πολιτική μπακαλική. Ξέρει να χαμογελά να ξεγελάει και να εκμεταλλεύεται την ευήθεια του αγαθού ψηφοφόρου. Τάζει λαγούς με πετραχήλια, φτιάχνει κουμπάρους και κουμπάρες, κτίζει γεφύρια εκεί που δεν έχει ποτάμια. Γίνεται ένα είδος πάτρωνα που λιγούρια ψηφοφόροι ακουμπούν άνομες ελπίδες για ρουσφέτι ή για βόλεμα στον κρατικό λουφέ.

Ο αρρώστια της κομματοκρατίας που παρ΄ ημίν ενδημεί, έχει πέραν των εξωγενών παραγόντων και γονιδιακή προδιάθεση. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογενειοκρατία. Το ενθαρρυντικό εδώ είναι ότι το γονίδιο κληρονομούμενο από πατέρα σε υιό παρουσιάζεται συρρικνωμένο και εξασθενημένο.

Με την κομματοκρατία πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε.

Ασελγεί κατά συρροή στο σώμα της δημοκρατίας διαβρώνοντας τα κρηπιδώματα της, την αξιοκρατία και την ισότητα.

Για την ημικατεχόμενη Κύπρο που ήδη πάσχει, η απαλλαγή από αυτήν παίρνει τη μορφή του κατεπείγοντος. Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης, δεν αντέχουμε κι άλλο brain drain. (ιδε την ομιλία του αριστεύσαντος νέου, Λάμπρου Διονυσίου κατά την τελετή αποφοίτησης από το πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο άνθρωπος δηλώνει πως παίρνει των ομματιών του και φεύγει).

Λοιπόν…

Η πατρίδα μας δεν έχει ανάγκη ανόητους κομματικούς παρατρεχάμενους που προσφέρονται μόνο για κοκορομαχίες στα βραδινά δελτία.

Είναι γεμάτη καταξιωμένες προσωπικότητες με ήθος, άριστες σπουδές, εμπειρία στην ειδικότητα τους και κυρίως ειλικρίνεια και εντιμότητα. Δώστε τους θέση και ρόλο.

Πήρατε τεράστιο ρίσκο ψηφίζοντας Φειδία. Ένα απολιτίκ μειράκιο που σας είπε, εν πάσει ειλικρίνεια, δεν είμαι φωστήρας, δεν είμαι σωτήρας θα κάμω ότι μπορώ.

Ποιος από σας θα ρίσκαρε να πάει σε μπαρμπέρη που θα του έλεγε… φίλε δεν έχω ιδέα πως κουρεύουν…κάτσε, θα μάθω πάνω σου.

Δεν ρισκάρεις κάποιον άσχετο να κόψει τα μαλλιά σου και τον αφήνεις να “κάψει” τα μυαλά σου;

Τελοσπάντων ότι και να λέμε, η ως τώρα πορεία του Φειδία είναι διαυγέστερη του εθνικού ηθικού ράκους και τέως προέδρου Αναστασιάδη, αλλά αυτό δεν αρκεί.

Αυτός ο τόπος αν θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από μας, θα ναι χάρη σε μας σκεφτείτε το έτσι και πράξτε αναλόγως.

ΥΓ

Αλλαγή σε λαούς προέκυψε εξαιτίας βαθιάς αυτογνωσίας.

- Μας μαστίζει η γοητεία της εύκολης ερμηνείας;

- Ναι.

- Μας αναπαύει μια γρήγορη και αβασάνιστη εξήγηση των πάντων;

- Ναι, αλλά η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι πολυσύνθετη και επικίνδυνη και μην ξεχνάτε πως θα είμαστε παντοτινά θύματα μιας άδικης γεωγραφίας.

*Ανειδίκευτος Νομικός