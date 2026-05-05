UCLan Cyprus και ESG Perform Global συνεργάζονται για τη δημιουργία «Κυρίαρχης Ψηφιακής Πύλης» για τη Συμμόρφωση με τα ESG της ΕΕ

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και η ESG Perform Global Ltd (ESGPG) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoC) στην πανεπιστημιούπολη του UCLan Cyprus στη Λάρνακα, θεσπίζοντας ένα κοινό πλαίσιο Policy Tech και έρευνας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του 2026 όσον αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συμμόρφωσης ESG.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από την Καθ. Ειρήνη Πολυκάρπου, Πρύτανη του UCLan Cyprus, και τον κ. James Demetriou AM, Εκτελεστικό Πρόεδρο και Αρχιτέκτονα Καινοτομίας της ESGPG — τον εταιρικό στρατηγικό σύμβουλο επιχειρήσεων που στο παρελθόν διαμόρφωσε το αυστραλιανό οικοσύστημα Sports Tech αξίας 5,75 δισ. δολαρίων — εκ μέρους των νεοσύστατων κυπριακών κεντρικών γραφείων της ESGPG.

Κεντρικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της προηγμένης ερευνητικής εμπειρογνωμοσύνης του UCLan Cyprus στην Ανάλυση Δεδομένων, τη Διαχείριση Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Το UCLan Cyprus θα παρέχει σημαντική τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη της δυνατότητας της πλατφόρμας της ESGPG — ενός συστήματος σχεδιασμένου να παρέχει επαληθευμένα κυρίαρχα δεδομένα ESG πρακτικών σε ολόκληρες τις εφοδιαστικές αλυσίδες κυβερνητικών φορέων, βιομηχανικών εταιρειών και των τομέων ενέργειας και ναυτιλίας.

«Ενσωματώνοντας τις προηγμένες δυνατότητές μας στην Ανάλυση Δεδομένων και την ΤΝ απευθείας στα συστήματα της ESGPG, διασφαλίζουμε ότι η έρευνα που προέρχεται από το UCLan Cyprus διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην κατοχύρωση του οικονομικού και ρυθμιστικού μέλλοντος της ΕΕ.» — Καθ. Πολυκάρπου

«Επιλέξαμε την Κύπρο ως κυρίαρχη έδρα μας για να εξασφαλίσουμε την παραμονή δεδομένων εντός ΕΕ. Η συνεργασία με το UCLan Cyprus μας επιτρέπει να παρέχουμε μια "Κυρίαρχη Πηγή Αλήθειας" για την επαλήθευση ESG — μετατρέποντας το ρυθμιστικό βάρος του 2026 σε κινητήριο δύναμη ανταγωνιστικής αριστείας σε ολόκληρη την περιοχή EMEA.» — Καθ. Danny Samson, ESGPG

Η συνεργασία περιλαμβάνει την σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας βαθμολόγησης «samson», μία υποδομή κυρίαρχης επικύρωσης ESG η οποία ξεπερνά την απλή τυπική συμμόρφωση, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ακρίβειας, αξιοπιστίας και πιστοποίησης, την ανάπτυξη της οποίας θα ηγηθεί ο Καθηγητής Παναγιώτης Ανδρέου, και έναν ακαδημαϊκό-βιομηχανικό αγωγό μέσω του οποίου η ESGPG θα λειτουργεί ως Εταίρος του μεταπτυχιακού προγράμματος (MSc) Data Analytics του UCLan Cyprus, εκπαιδεύοντας τα τοπικά ταλέντα σε τεχνολογίες πολιτικής (Policy Tech) παγκόσμιων προδιαγραφών.

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι οδηγίες CSRD και CSDDD της ΕΕ υποχρεώνουν πάνω από 50.000 επιχειρήσεις και εκατομμύρια προμηθευτές τους να παρέχουν επαληθευμένα δεδομένα εκπομπών Πεδίου 1, 2 και 3. Αυτή η συνεργασία τοποθετεί την κυπριακή τεχνολογία ως την κυρίαρχη πύλη για αυτή την ιστορική ρυθμιστική μετάβαση.