«19 μέρες μέχρι τις εκλογές»: Με καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ο ΔΗΣΥ στην τελική ευθεία

Σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης κινείται η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος επιχειρεί να δώσει συνοχή και ρυθμό στο μήνυμά του ενόψει της τελικής ευθείας προς τις κάλπες.

Με το πλαίσιο «19 μέρες μέχρι τις εκλογές», η Πινδάρου προχωρά με την επικοινωνιακή της στρατηγική μέσα από διαδοχικές θεματικές παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας καθημερινά συγκεκριμένους άξονες πολιτικής. Η εκκίνηση γίνεται με την άμυνα και τις διεθνείς συμμαχίες, τομείς στους οποίους το κόμμα επιλέγει να επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά. Άλλωστε βάσει μετρήσεων φαίνεται πως ο ΔΗΣΥ απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή την θεματολογία.

Στο περιεχόμενο της πρώτης αυτής θεματικής ενότητας προβάλλεται τόσο το κυβερνητικό έργο της προηγούμενης δεκαετίας όσο και οι προγραμματικές θέσεις για την επόμενη περίοδο, με έμφαση στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και στην περαιτέρω εμβάθυνση των διεθνών συνεργασιών.

Την ίδια ώρα, η προσέγγιση αυτή συνοδεύεται από σαφή διαφοροποίηση έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, με αναφορές σε «λαϊκισμό» και «αοριστολογία», επιχειρώντας να αναδείξει τον εαυτό του ως πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο σχέδιο και μετρήσιμες προτάσεις.

Κομματικές πηγές σημειώνουν ότι η επιλογή της θεματικής αντίστροφης μέτρησης στοχεύει στην ανάδειξη αφενός των θέσεων του κόμματος και αφετέρου του διλήμματος των εκλογών.

Η καμπάνια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή πριν τις εκλογές (που είναι και η τελευταία μέρα που επιτρέπονται προεκλογικές ανακοινώσεις και μηνύματα) με αντίστοιχες θεματικές ενότητες.