Η πρόκληση της προσαρμοστικότητας - Γιατί η εξειδίκευση δεν αρκεί πια

Της δρος Κατερίνας Καδένα*

Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Ιστορίας, η εξειδίκευση αποτελούσε μιαν από τις ασφαλέστερες επενδύσεις που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Μάθε ένα επάγγελμα. Ανάπτυξε δεξιοτεχνία. Συσσώρευσε γνώσεις. Απόκτησε εμπειρία. Γίνε εξαιρετικά καλός σε κάτι.

Και, τελικά, η εξειδίκευση θα δημιουργούσε ευκαιρίες. Ο κόσμος επιβράβευε τους ειδικούς. Τον δικηγόρο που γνώριζε περισσότερα για το δίκαιο. Τον γιατρό που γνώριζε περισσότερα για την ιατρική. Τον μηχανικό που γνώριζε περισσότερα για τη μηχανική. Τον διευθυντή που γνώριζε περισσότερα για τον κλάδο του. Η γνώση δημιουργούσε αξία. Η εμπειρία δημιουργούσε βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα δημιουργούσε πλεονέκτημα. Για πολύ καιρό, αυτό το μοντέλο λειτούργησε εξαιρετικά καλά. Σήμερα, όμως, φαίνεται πως κάτι θεμελιώδες αλλάζει. Η γνώση παραμένει πολύτιμη. Η εμπειρία παραμένει πολύτιμη. Η εξειδίκευση παραμένει πολύτιμη. Ωστόσο, όλο και περισσότερο φαίνεται πως η εξειδίκευση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Όχι επειδή έχασε την αξία της. Αλλά επειδή το περιβάλλον γύρω της έχει αλλάξει. Και ίσως ακόμη σημαντικότερο: Αλλάζει ταχύτερα από την ίδια την εξειδίκευση.

Η «ημιζωή» της γνώσης

Υπήρξε μια εποχή που η γνώση γερνούσε αργά. Όσα μάθαινες στο πανεπιστήμιο μπορούσαν να παραμείνουν επίκαιρα για δεκαετίες. Οι κλάδοι εξελίσσονταν σταδιακά. Οι καριέρες ακολουθούσαν προβλέψιμες διαδρομές. Τα επιχειρηματικά μοντέλα παρέμεναν σταθερά. Ο κόσμος κινούνταν με έναν ρυθμό που επέτρεπε στην εξειδίκευση να συσσωρεύεται και να αποδίδει. Σήμερα, η γνώση μοιάζει να έχει αποκτήσει «ημιζωή». Ό,τι θεωρούνταν πρωτοποριακό πριν από πέντε χρόνια, μπορεί ήδη να είναι ξεπερασμένο.

Ολόκληροι κλάδοι αναδιαμορφώνονται, από τεχνολογίες που πριν από μία δεκαετία σχεδόν δεν υπήρχαν. Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την εργασία της γνώσης. Η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την επιχειρησιακή εργασία. Ολόκληρα επαγγέλματα αναγκάζονται να επανεξετάσουν παραδοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητες. Η πρόκληση πλέον δεν είναι απλώς η απόκτηση γνώσης. Η πρόκληση είναι η συνεχής ανανέωσή της. Και αυτό απαιτεί μια διαφορετική ικανότητα.

Εξειδίκευση vs προσαρμοστικότητα

Η εξειδίκευση και η προσαρμοστικότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Συχνά αντιμετωπίζουμε την εξειδίκευση και την προσαρμοστικότητα σαν να συνυπάρχουν φυσικά. Δεν συμβαίνει πάντα. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Η εξειδίκευση χτίζεται μέσα από την επανάληψη. Η προσαρμοστικότητα χτίζεται μέσα από την ευελιξία. Η εξειδίκευση βασίζεται σε σταθερά μοτίβα. Η προσαρμοστικότητα βασίζεται στην ανανέωση των μοτίβων. Η εξειδίκευση επιβραβεύει τη συνέπεια. Η προσαρμοστικότητα επιβραβεύει την προσαρμογή. Καμία από τις δύο δεν είναι εγγενώς ανώτερη. Και οι δύο είναι απαραίτητες. Όμως ολοένα και περισσότερο, η προσαρμοστικότητα είναι εκείνη που καθορίζει αν η εξειδίκευση θα παραμείνει επίκαιρη. Διότι η εξειδίκευση μάς βοηθά να λύνουμε γνωστά προβλήματα. Η προσαρμοστικότητα μάς βοηθά να πλοηγούμαστε σε άγνωστα. Και το μέλλον φαίνεται να παράγει περισσότερο άγνωστο έδαφος από ποτέ.

Η νευροεπιστήμη της βεβαιότητας

Υπάρχει λόγος που η εξειδίκευση μάς κάνει να νιώθουμε άνετα. Ο εγκέφαλος αγαπά την πρόβλεψη. Από τη σκοπιά της νευροεπιστήμης, ο εγκέφαλος περιγράφεται συχνά ως μια «μηχανή προβλέψεων». Ο βασικός του στόχος δεν είναι η ευτυχία. Δεν είναι η επιτυχία. Δεν είναι καν η απόδοση. Ο βασικός του στόχος είναι η μείωση της αβεβαιότητας. Κάθε πρόβλεψη που επαληθεύεται εξοικονομεί ενέργεια. Κάθε γνώριμο μοτίβο δημιουργεί αποδοτικότητα. Κάθε επαναλαμβανόμενη εμπειρία ενισχύει τα νευρωνικά μονοπάτια που επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργεί με λιγότερη προσπάθεια. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η εξειδίκευση είναι τόσο ικανοποιητική. Η εξειδίκευση δημιουργεί προβλεψιμότητα. Η προβλεψιμότητα μειώνει το γνωστικό φορτίο. Ο εγκέφαλος γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματικός στην επεξεργασία γνωστών πληροφοριών. Υπάρχει, όμως, μια κρυφή συνέπεια: Όσο πιο επιτυχημένο γίνεται ένα μοντέλο, τόσο περισσότερο προσκολλόμαστε σε αυτό. Και μερικές φορές, το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μελλοντική ανάπτυξη είναι η προηγούμενη επιτυχία.

Όταν η εξειδίκευση γίνεται ταυτότητα

Η πραγματική πρόκληση σπάνια είναι η γνώση. Η πραγματική πρόκληση είναι η ταυτότητα. Διότι με τον καιρό η εξειδίκευση γίνεται κάτι περισσότερο από κάτι που κατέχουμε. Γίνεται κάτι που είμαστε. «Είμαι μηχανικός». «Είμαι σύμβουλος». «Είμαι διευθυντικό στέλεχος». «Είμαι ειδικός». Ο ρόλος ενσωματώνεται στην αυτοαντίληψή μας. Η εξειδίκευση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής της ταυτότητάς μας. Αυτό σημαίνει ότι η αμφισβήτηση παλαιών παραδοχών δεν μοιάζει πλέον απλώς διανοητική. Μοιάζει προσωπική. Γι’ αυτό και η προσαρμογή μπορεί να είναι απροσδόκητα άβολη. Η δυσφορία δεν είναι πάντα γνωστική. Συχνά είναι βιολογική. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει τη σημαντική αβεβαιότητα ως πιθανή απειλή. Όχι επειδή η αλλαγή είναι επικίνδυνη. Αλλά επειδή η αβεβαιότητα είναι ενεργειακά δαπανηρή.

Το νευρικό σύστημα προτιμά φυσικά τη γνώριμη δυσφορία από την άγνωστη πιθανότητα. Αυτό εξηγεί ένα ενδιαφέρον παράδοξο: Πολλά εξαιρετικά ευφυή άτομα δυσκολεύονται σε περιόδους μεγάλων αλλαγών. Όχι επειδή δεν έχουν ικανότητες. Αλλά επειδή η προσαρμογή απαιτεί να αμφισβητήσουν τα ίδια μοντέλα που κάποτε τους οδήγησαν στην επιτυχία.

Το πλεονέκτημα της προσαρμοστικότητας

Όταν μελετάμε ανθρώπους που ευημερούν σταθερά σε περιόδους αβεβαιότητας, ένα χαρακτηριστικό εμφανίζεται ξανά και ξανά. Όχι η ευφυΐα. Όχι η εμπειρία. Όχι τα προσόντα. Η προσαρμοστικότητα. Η διάθεση να ανανεώνεις. Να μαθαίνεις. Να ξεμαθαίνεις. Να ξαναμαθαίνεις. Να αντικαθιστάς τη βεβαιότητα με την περιέργεια. Να ανταλλάσσεις την άκαμπτη εξειδίκευση με τη δυναμική κατανόηση. Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη της γνώσης. Σημαίνει να κρατάς τη γνώση αρκετά ελαφρά ώστε να μπορεί να εξελίσσεται. Γιατί το μέλλον μάλλον δεν θα ανταμείψει εκείνους που γνωρίζουν τα περισσότερα. Ίσως ανταμείψει εκείνους που μπορούν να μετασχηματίζουν συνεχώς όσα γνωρίζουν σε αυτό που απαιτεί η κάθε στιγμή.

Μηχανή προσαρμογής

Εδώ η νευροεπιστήμη γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, ο εγκέφαλος θεωρούνταν σχετικά σταθερός. Σήμερα γνωρίζουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Ο εγκέφαλος είναι δυναμικός. Προσαρμοστικός. Αναδιοργανώνεται συνεχώς ως απάντηση στην εμπειρία. Αυτή η ικανότητα είναι γνωστή ως νευροπλαστικότητα. Κάθε νέα δεξιότητα, κάθε πρόκληση, κάθε περιβάλλον, κάθε επαναλαμβανόμενη σκέψη, κάθε ουσιαστική εμπειρία, αφήνει ένα βιολογικό αποτύπωμα. Ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται διαρκώς. Η προσαρμογή δεν αποτελεί εξαίρεση της ανθρώπινης φύσης. Αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της. Και αυτό εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα. Αν ο εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος να προσαρμόζεται, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με την αλλαγή; Ίσως επειδή τα σύγχρονα περιβάλλοντα απαιτούν προσαρμογή με ταχύτητα και κλίμακα που τα βιολογικά μας συστήματα δεν χρειάστηκε ποτέ να διαχειριστούν στο παρελθόν. Και ίσως επειδή κανείς δεν μας έμαθε πώς να εκπαιδεύουμε την ίδια την προσαρμοστικότητα.

Το επόμενο σύνορο

Για δεκαετίες οι οργανισμοί επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη εξειδίκευσης.

Οι επόμενες δεκαετίες ίσως απαιτήσουν κάτι διαφορετικό. Όχι την αντικατάσταση της εξειδίκευσης, αλλά την επέκτασή της.

Τη διαμόρφωση ανθρώπων που μπορούν να:

• Μαθαίνουν γρήγορα

• Προσαρμόζονται συνεχώς

• Διαχειρίζονται την αβεβαιότητα

• Σκέφτονται διεπιστημονικά

• Αυτορυθμίζονται υπό πίεση

• Παραμένουν συνεκτικοί μέσα στην πολυπλοκότητα

Με άλλα λόγια: Να αναπτύσσουν την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα ως στρατηγική ικανότητα. Γιατί το μέλλον ίσως δεν ανήκει στους πιο γνώστες ανθρώπους. Ίσως ανήκει στα πιο προσαρμοστικά μυαλά. Και αυτό οδηγεί φυσικά σε ένα ερώτημα, που τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει όλο και περισσότερο την προσοχή μου: Αν η προσαρμοστικότητα εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες ικανότητες του μέλλοντος, μπορεί να αναπτυχθεί σκόπιμα; Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο, όχι απλώς να γνωρίζει περισσότερα, αλλά να προσαρμόζεται αποτελεσματικότερα; Μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που ενισχύουν τη μάθηση, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα; Μπορεί η ίδια η ανθρώπινη προσαρμοστικότητα να γίνει μια εκπαιδεύσιμη ικανότητα; Η κατανόηση της προσαρμοστικότητας ενδέχεται τελικά να αποτελέσει μιαν από τις σημαντικότερες συζητήσεις γύρω από την ανθρώπινη απόδοση, την ηγεσία και το μέλλον της εργασίας. Και ίσως μιαν από τις σημαντικότερες συζητήσεις της εποχής μας.

*Σύμβουλου Καινοτομίας και Ψηφιακών Συστημάτων