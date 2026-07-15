Πράξη πρώτη για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ

Του Παύλου Αναστασίου*

Το πρόσφατο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ δεν ήταν απλά μια πρώτη, συντεταγμένη και αποφασιστική αντίδραση ως συνέχεια του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, αλλά η πρώτη δημοκρατική ζύμωση εντός της ΕΔΕΚ ύστερα από πολλά χρόνια. Ήταν η πράξη που έβαλε τις βάσεις για ριζική αλλαγή πορείας και όρισε την αρχή του τέλος της εσωστρέφειας και της καταστροφικής τροχιάς της τελευταίας δεκαετίας. Η Πρωτοβουλία Αγώνας για την Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ ήταν η δύναμη που κατάφερε να προσθέσει τα απαραίτητα δημοκρατικά συστατικά αυτής της ζύμωσης: Την ελεύθερη έκφραση της αντίθετης άποψης και το σεβασμό της δημοκρατικής απόφασης.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο Συνέδριο δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Ο κόσμος της ΕΔΕΚ αποφάσισε πλήρη άρση των αυθαίρετων διαγραφών και διορισμό 5μελούς επιτροπής κοινής αποδοχής για επανεξέταση των αμφισβητουμένων περιπτώσεων απώλειας ιδιότητας μέλους. Αποφάσισε επίσης την προκήρυξη Καταστατικού και Εκλογικού Συνεδρίου και ονομαστικό διορισμό της Επιτροπής Διαπιστευτηρίων. Οι πιο πάνω αποφάσεις αποτελούν την πλέον νόμιμη και την ανώτατη έκφραση της βάσης του κινήματος η οποία δεσμεύει όλα τα όργανα και μέλη της ΕΔΕΚ.

Ορμώμενοι από το όραμά μας για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, καταφέραμε, ως Πρωτοβουλία Αγώνας, με το πάθος, τον παλμό και τις ουσιαστικές μας προτάσεις, να ενεργοποιήσουμε τον περήφανο αλλά κουρασμένο από τις χρόνιες διαφωνίες και συγκρούσεις κόσμο του κινήματος. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανταπόκριση έπαιξε το γεγονός ότι δεν ζητήσαμε τίποτα περισσότερο από τα αυτονόητα: σεβασμό στη δημοκρατία, εξωστρέφεια και προσήλωση στις έννομες διαδικασίες.

Το σαφές και αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος της ΕΔΕΚ ζητά πλέον, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, από την ηγεσία και τα στελέχη του κινήματος να αφήσουν πίσω τα κακώς κείμενα, τους αποκλεισμούς, τις υπονομεύσεις και τις προσωπικές επιθέσεις και να λειτουργήσουν με πνεύμα συναίνεσης, αλληλοσεβασμού και σύνθεσης. Με δύο λέξεις: συλλογικότητα και εξωστρέφεια. Απόδειξη αυτού αποτελούν και οι άλλες αποφάσεις του Συνεδρίου για οικονομικό έλεγχο και οργανωτική αναδιοργάνωση του κινήματος. Οι αποφάσεις αυτές καταδεικνύουν ότι ο κόσμος της ΕΔΕΚ απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικές αλλαγές. Απαιτεί από τα στελέχη να «κάνουν τον λογαριασμό» με το παρελθόν, ώστε το κίνημα να προχωρήσει σε μια νέα, καθαρή πορεία.

Η ιστορία της ΕΔΕΚ δεν γράφτηκε σε κλειστά γραφεία, με αποκλεισμούς και μη δημοκρατικές διαδικασίες. Γράφτηκε στους δρόμους, στις πλατείες, στους αγώνες και στις αίθουσες των συνεδρίων. Είναι χαραγμένη στην καρδιά κάθε ανθρώπου που πίστεψε, αγωνίστηκε και ερωτεύτηκε αυτό το κίνημα. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος χρόνος για κωλυσιεργία ούτε άλλος χώρος για εσωστρέφεια. Ο αγώνας για την ανασυγκρότηση έχει ξεκινήσει και μας θέλει όλους και όλες παρόντες, με το κεφάλι ψηλά, με απόλυτη διαφάνεια, καθαρότητα και συλλογικό πνεύμα στην πρώτη γραμμή. Απευθύνουμε ευθύ και ειλικρινές κάλεσμα σε κάθε συναγωνιστή και συναγωνίστρια που αποστασιοποιήθηκε, σε κάθε μέλος και φίλο που πίστεψε και πληγώθηκε, να επιστρέψει στο σπίτι του. Να αφήσουμε πίσω όσα μας δίχασαν, να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη και να συνδιαμορφώσουμε την ΕΔΕΚ της νέας εποχής.

*Μέλος ΚΕ ΕΔΕΚ,

ΑΓΩΝΑΣ για ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ