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Χειροπέδες σε 58χρονο για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μετά από πληροφορία της Europol – Έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατασχέθηκαν κινητά, φορητοί υπολογιστές, USB και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι – Διερευνώνται κατοχή, πρόσβαση και διανομή υλικού

Νέα υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, διερευνά η Αστυνομία, που στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, προχώρησε σήμερα στη σύλληψη άντρα ηλικίας 58 ετών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία, που λήφθηκε στην Αστυνομία από την Europol και ανέφερε ότι, χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας, ανέβασε στον λογαριασμό του, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για εξακρίβωση της ταυτότητας του υπόπτου, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 58χρονου.

Δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διενήργησαν σήμερα έρευνα στην κατοικία του 58χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις μονάδες φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων – USB και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων.

Ο 58χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, με την Αστυνομία να διερευνά υπόθεση απόκτησης/ κατοχής/ πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

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