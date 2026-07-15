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«Ο βασιλιάς ήταν... γυμνός» κατά την Καίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως η στήλη μαθαίνει, εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται η επίσημη παρουσία του βιβλίου της αείμνηστης Καίτης Κληρίδη υπό τον τίτλο President's Daughter Kate Clerides, με την επιμέλεια του καθηγητή Νιαζί Κιζιλγιουρέκ. Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε ως η πνευματική διαθήκη της ενώ σε ένα εκ των κεφαλαίων του γίνεται και αναφορά στη στάση του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη με τον οποίο ήρθε σε ρήξη για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό και όχι μόνον. Και επειδή σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της ομάδας ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία», προσέξαμε στο βιβλίο μία αναφορά-παράπονο της Καίτης Κληρίδη για το γεγονός ότι όλοι στο κόμμα γνώριζαν την πολιτική πρακτική του Αναστασιάδη, αλλά ουδείς μιλούσε. «Αυτό που με θλίβει είναι ότι, ενώ όλοι γνωρίζουν πως «ο βασιλιάς είναι γυμνός», μόνο ένας ερευνητής/δημοσιογράφος, ο Μακάριος Δρουσιώτης, είχε το θάρρος να το ερευνήσει», γράφει. 

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