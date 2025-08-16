Όταν αγκρίστηκεν ο άγγονας του Σκαρτίλη που τη Γεροσhήπου…

Γράφει Γιαννάκης Ηρακλέους

• Μετά που το 13 στο απολυτήριο του διορισθέντος από τον Αναστασιάδη και κατηγορούμενου για πλαστογραφία, Γιαννάκη Γιαννάκη, έγινε nineteen, ο, επίσης διορισθείς από τον Αναστασιάδη, Γενικός Εισαγγελέας ανέστειλε 5 από τις 8 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μετατρέποντας έτσι το 8 σε… three! Άλλωστε και ο ευεργέτης αμφοτέρων, υποστηρικτής παλαιότερα του «ενός» κράτους -έστω και δικοινοτικού- στα γεράματά του το παραποίησε σε…two!

• Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, στο μνημόσυνο των πεσόντων στις μάχες της Τηλλυρίας: «Προχωράμε και εξελισσόμαστε μέχρι σήμερα, 61 χρόνια μετά, ισχυρότεροι και καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ άλλοτε». Στρατηγέ μου, ήρτες δεύτερος! Τέθκοιες λαφαζανιές επρόλαβεν τζαι αμόλησέν μας τες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις πυρκαγιές, δύο μήνες πριν από σένα…

• Δεν έμεινε χώρα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΕΕ, που να μην καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ για πλήρη κατάληψη της Γάζας. Μοναδικές εξαιρέσεις: ΗΠΑ και Κύπρος! Όταν για τη γενοκτονία στη Γάζα ο Χριστοδουλίδης δεν συγκινήθηκε και δεν άρθρωσε λέξη, την κατάληψή της θα καταδίκαζε; Η φωτογραφία του με τους εναγκαλισμούς με τον επικηρυγμένο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Νετανιάχου, είναι μια τάτσα που θα τον στοιχειώνει εσαεί…

• Μετά τη συνάντησή που είχε πέρσι, τέτοιες μέρες, και συγκεκριμένα στις 2 Αυγούστου ‘24, με τον ΠτΔ, ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, μίλησε για «αισιόδοξα μηνύματα του Προέδρου»(!) και ότι «στόχος είναι η επιστροφή στην Αμμόχωστο». Έναν χρόνο μετά, φέτος, την 1η Αυγούστου, το θέατρο επαναλήφθηκε. Ο μεν Πρόεδρος εξέφρασε στην αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου την πεποίθηση ότι «το Κυπριακό μπορεί να λυθεί»(!), ενημερώνοντάς τους επίσης ότι πρόσφατα συζήτησε το θέμα της Αμμοχώστου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, παρέλειψε όμως να τους πει τι του απάντησε ο Φιντάν ή αν του ανακοίνωσε πότε έννα φύουν που την Αμμόχωστο. Ο δε δήμαρχος Αμμοχώστου, δείχνοντας ότι ως λαοπλάνος δεν μειονεκτεί έναντι του Προέδρου, αντέγραψε τις περσινές δηλώσεις του, εκφράζοντας την ελπίδα για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό «ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω στην αγαπημένη μας πόλη». Αμφιβάλλει κανείς ότι τούν' το θέατρο θα επαναληφθεί και του χρόνου; Άσε που το φετινό είχε και συνέχεια: Όταν ο συντονιστής της αντικατοχικής εκδήλωσης, Ανδρέας Καζαμίας, τόλμησε -και μπράβο του!- να καταλογίσει ευθύνες και στην ε/κ ηγεσία για τη μη επιστροφή της Αμμοχώστου, ο άγγονας του Σκαρτίλη που τη Γεροσhήπου αγκρίστηκεν, απειλώντας ότι δεν θα παρευρεθεί ξανά στις εκδηλώσεις του δήμου, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος να κωλώσει και να διαχωρίσει τη θέση του από τον συντονιστή της εκδήλωσης! Λέγεται ότι υπήρχε ο φόβος λήψης εκδικητικών μέτρων από τον ΠτΔ, όπως η μη έγκριση κονδυλίων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από τον δήμο και τις εκστρατείες διαφώτισης! Μαντές τζαι τα κονδύλια εν που την πούγκα του Χριστοδουλίδη! Είδατε όμως και ποια είναι η έγνοια των δημοτικών αρχόντων; Άμπα τζαι χάσουν τα ταξίδια αναψυχής…ουπς, συγγνώμη, τα ταξίδια διαφώτισης στο εξωτερικό! Παρεμπιπτόντως, στις εκστρατείες διαφώτισης, λαλούν το τους ξένους ότι την Αμμόχωστο επαραδώσαμέν την χωρίς να σύρουμε τους Τούρκους μια πέτρα, πιλέμου για την τιμή των όπλων, και πως μας την εδώκαν πίσω εφτά φορές τζ’ εν εδεχτήκαμε;...

• Ειπώθηκε πως «η πρόσφατη πυρκαγιά, πέραν του πόνου, του θυμού, των ζημιών και του πένθους, συνέβαλε ταυτόχρονα στο να γεννηθούν μέσα από τις στάχτες οι πιο όμορφες πλευρές της ανθρώπινης φύσης: η αλληλεγγύη, η γενναιοδωρία, η ενσυναίσθηση, η ανθρωπιά, η ελπίδα…». Πρόεδρε Χριστοδουλίδη! Σ’ ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί η απίστευτη ανικανότητά σου, σε συνδυασμό με την αχαμπαροσύνη των υπουργών σου, στάθηκε αφορμή να επαναξιολογήσουμε τις πραγματικές αξίες της ζωής. Σου είμαστε ευγνώμονες…Με τον νουν δε που κουλλιαντιρίζεις και την εμμονή στην εικόνα σου, σύντομα μας βλέπω τους μεν άντρες να κάμνουμε σουννέττιν, τις δε γυναίκες να κυκλοφορούν με φερετζέ…