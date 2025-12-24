Ουκρανία: Χτύπημα σε ρωσικό εργοστάσιο εκρηκτικών και αποθήκη ναυτικών drones στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γιεφρέμοφ στην ρωσική περιοχή της Τούλα και αποθηκευτική εγκατάσταση για ναυτικά drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι το εργοστάσιο Γιεφρέμοφ εξειδικεύεται στην παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά εκρηκτικά και στερεών καυσίμων για πυραύλους.

«Εκρήξεις και μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά σημειώθηκε όπως αναφέρθηκε στην μονάδα παραγωγής» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ