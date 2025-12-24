Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε πραγματικότητα το όνειρο 94χρονης θαυμάστριας με χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε τα όνειρα 94χρονης γυναίκας πραγματικότητα με ένα πολύ ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Η Νόρμα, μια φανατική θαυμάστρια του σταρ, ενθουσίασε τον Γουίλιαμς όταν του είπε ότι «τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση» από την εποχή που ήταν στους Take That.

Η ευχή της Νόρμα έγινε πραγματικότητα, αφού η Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, από το βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ, εργαζόμενη στον Οίκο Φροντίδας Χάμπερστον στον οποίο διαμένει η 94χρονη έκανε αίτημα στο διαδίκτυο εκ μέρους της για να συναντήσει τον «αγαπημένο» της τραγουδιστή.

Ο μουσικός σταρ μάλιστα της είπε πως αν βρεθεί στην περιοχή, θα προσπαθήσει να περάσει και να "πει ένα γεια", με την Νόρμα να απαντά ότι θα "ήταν πολύ όμορφο" αν γίνει αυτό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ