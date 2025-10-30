Όλα τα’ χε η Μαριορή, οι γυναικείες φιγούρες στα φανάρια της έλειπαν… (βίντεο)

Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης και η Επίτροπος Ισότητας Φίλων Τζόζη Χριστοδούλου παρουσίασαν χθες στα κανάλια την τοποθέτηση γυναικείων φιγούρων σε φανάρια διάβασης πεζών… Θα τοποθετηθούν, λέει, σε έξι διαβάσεις πεζών σε όλες τις πόλεις και όπως μας είπαν οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρόκειται για «μία μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα που εμπεδώνει την ισότητα στην αντίληψή μας, δίνοντας τα σωστά μηνύματα σε όλες τις ηλικίες». Μία συμβολική δράση που «σπάζει τα στερεότυπα και στέλνει το μήνυμα ότι οι γυναίκες ανήκουν σε όλους τους δημόσιους χώρους».

Εντάξει, καλά όλα αυτά. Ο Σταμάτης φόρεσε φουστανάκι κι έγινε Σταματίνα και ο Γρηγόρης… Γρηγορία. Και; Έχεις λύσει όλα τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πεζοί και δη οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες, είτε στα φανάρια της τροχαίας είτε στα πεζοδρόμια; Προβλήματα που έχουν να κάνουν πρωτίστως με την οδική ασφάλεια; Την αδιαπραγμάτευτη αυτή αξία που στην Κύπρο περνά στα ψιλά. Την τελευταία εξαετία σκοτώθηκαν 49 πεζοί στους δρόμους, αν αυτό μας λέει κάτι.

Όλοι γνωρίζουμε καλά ότι για να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο (όπου υπάρχει πεζοδρόμιο) και να φτάσεις μέχρι τα φανάρια πρέπει να υπερπηδήσεις όλα τα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτά. Αυτοκίνητα, μηχανές, δέντρα, σπασμένες πλάκες, σκουπίδια, περιττώματα ζώων κι ότι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου. Μία μάστιγα που κανείς αρμόδιος δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει. Αλλά για τις… φιγούρες, είμαστε πρώτοι!

Δεύτερον, όπως φαίνεται και στο βίντεο που τραβήξαμε, στα περισσότερα φανάρια ο χρόνος που δίνεται στους πεζούς δεν είναι αρκετός για να διασταυρώσουν με ασφάλεια. Προφανώς γιατί στην Κύπρο το οδικό δίκτυο είναι φτιαγμένο μόνο για τα τροχοφόρα. Στην κεντρικότερη αρτηρία της Λευκωσίας, στα φώτα Γαβριηλίδη, δίνεται λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα στον πεζό για να διασταυρώσει τρεις λωρίδες. Όταν για έναν νέο και αρτιμελή άνθρωπο – με αθλητικά παπούτσια - δεν είναι αρκετά για διασταυρώσει, πόσο μάλλον για έναν ηλικιωμένο, έναν ΑμΕΑ, μία εγκυμονούσα, μία οικογένεια με μικρό παιδί, μία γυναίκα με τακούνια. Αυτή είναι η ισότητα που απαιτούμε; Έτσι θα σπάσουμε τα στερεότυπα; Όταν αποτρέπουμε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να κυκλοφορούν ανάμεσά μας;

Στη συγκεκριμένη διασταύρωση, όπως και σε πολλές άλλες, στις πλείστες ενδεχομένως, από τα τέσσερα σημεία διασταύρωσης μόνο σε ένα υπάρχει φωτοελεγχόμενη διασταύρωση για τους πεζούς. Στα άλλα τρία για να διασταυρώσεις πρέπει να επικαλεστείς τον Θεό σου, αν πιστεύεις.

Για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, με κυριότερο την ανυπαρξία χρονομέτρου στα φανάρια που υπάρχουν κάμερες, η συγκεκριμένη δράση προκάλεσε την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης που χθες έκανε «πάρτι» στα social media.

Αναμένουμε ουσιαστικές αλλαγές, ειδικά από έναν Υπουργό που προεδρεύει του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, οι οποίες θα στείλουν το μήνυμα σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα - και όχι μόνο στις γυναίκες όπως μας είπε η κ. Επίτροπος – ότι ανήκουμε σε όλους τους δημόσιους χώρους. Αυτό που απαιτούμε είναι βιώσιμες πόλεις για να μπορούμε να κυκλοφορούμε και να περπατούμε πρωτίστως με ασφάλεια.

Για την προώθηση της ισότητας των φύλων υπάρχει, δυστυχώς ή ευτυχώς, πεδίον δόξης λαμπρό σε πολλούς τομείς της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής που μπορούν, αν θέλουμε, πραγματικά να προωθήσουν την αλλαγή.