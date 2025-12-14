Εάν αποδεχθούμε πως η θεωρία του Δαρβίνου (ως αυτή αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε) ισχύει επιστημονικά, τότε επιβάλλεται η γνώση και ανάλυση όλων των ζώων και ερπετών μία χώρας καθότι αυτά πιθανόν να μας δώσουν ανθρωπολογικά στοιχεία σχετιζόμενα με τους κατοίκους μίας περιοχής ικανά να αντιληφθούμε πολλές από της γενεαλογικές συνήθειές τους.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερπετά της Κύπρου είναι ο Χαμαιλέοντας (chamaeleo chamaeleon η επιστημονική ονομασία του). Αν και ανήκει σε οικογένεια που αριθμεί 197 είδη, μόνο αυτό το είδος συναντούμε στην Κύπρο και συνήθως συναντάται σε χαμηλά υψόμετρα με πυκνή βλάστηση ή ακόμη και σε κήπους και πάρκα κατοικημένων περιοχών. Το σώμα του φτάνει σε συνολικό μήκος τα 30cm και το κεφάλι του είναι τριγωνικό, πυραμοειδές και μοιάζει με περικεφαλαία από την οποία εκφύονται 3 λοβοί. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ερπετού αποτελεί το γεγονός ότι οι οφθαλμοί του είναι ιδιαίτερα εξογκωμένοι και μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο προσδίδοντας εξαιρετική όραση αφού μπορεί να βλέπει προς διαφορετικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Το σώμα του είναι προσαρμοσμένο στη δενδρόβια διαβίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τα δάκτυλα των ποδιών του που είναι ενωμένα και από την ουρά η οποία είναι λεπτή και καταλήγει σε μικρή περιέλιξη ώστε να αγκιστρώνεται καλά στα κλαδιά. Κάποιον μου θυμίζουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το όνομά του προκύπτει από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «χαμαί» και «λέων» και σε ελεύθερη απόδοση «το λιοντάρι που έρπει» ή το «λιοντάρι που προσαρμόζει το χρώμα του με το χώμα». Άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για τον χαμαιλέοντα είναι το «χαμολιός», «Ακκανομούττας», «ιπτάμενος πρόεδρος» ή «Νικουρίνιο».

Δάγκωμα

Σύμφωνα με τον αστικό μύθο ο χαμαιλέοντας δαγκώνει στοχεύοντας τη μύτη του θύματός του και το θύμα μπορεί να απελευθερωθεί μόνο εάν βάλεις ένα κυπριακό γάιδαρο στον φούρνο ή όταν ένας γάιδαρος «αγγανίσει τρεις φορές». Αυτό ισχύει κυριολεκτικά και αποδεικνύεται επιστημονικά πλέον από το γεγονός πως παρά το πέρας δύο χρόνων προεδρίας του Νικουρίνιο, αυτός εξακολουθεί να ζει, να αναπνέει, ακόμη και να ονειρεύεται, με εφιάλτες συναγερμικούς, Αννιτικούς, Αβερωφικούς. Τόση είναι η εμμονή του, που λέγεται πως μία φορά, κατά τη διάρκεια μία ολιγόλεπτης μεσημεριανής του σιέστας, έβλεπε όνειρο αλεπούδες από την Αργάκα και ενστικτωδώς στον ύπνο του και αφού σκότωσε όλους τους κυπριακούς γάιδαρους στόχευσε τις αλεπούδες στη μύτη. Φυσικά όταν ξύπνησε καταϊδρωμένος αντιλήφθηκε πως την πλήρωσε το καημένο το Βικτωράκι που περνούσε εκείνη την ώρα στις μύτες των ποδιών του από μπροστά του μην τον ξυπνήσει και διερωτάται ακόμη τι κακό του έκανε του Νικουρίνιο μας για να το φτύνει στον ύπνο του. Στο ξύπνιο του κατανοητό, αλλά και στον ύπνο του;

Ο χαμαιλέοντας είναι ημερόβιο ερπετό το οποίο κατά τους θερινούς μήνες εντοπίζεται να κάθεται σε κλαδιά θάμνων και δέντρων αναμένοντας τη λεία του που αποτελείται από διάφορα κολεόπτερα, δίπτερα και άλλα έντομα τα οποία συλλαμβάνει με τη μακριά και κολλώδη γλώσσα του. Το καλοκαίρι προτιμά να στήνει «βερκά» στις περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου, όπου τα μπλε αμπελοπούλια, πρώην συναγερμικά και νυν του ΓΕΛΑΜ, παρέχουν τις αναγκαίες βιταμίνες για τον δύσκολο προεκλογικό του 2028. Τον δε χειμώνα, προτιμά το κλεινόν άστυ, στολίζοντας χριστουγεννιάτικα δένδρα στο Προεδρικό Μέγαρο, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια εκθέσεων ζωγραφικής και απολαμβάνοντας απογευματινό τέιον με άλλους Δηκοϊκούς μεγαλοαστούς. Οι Δηπατζήδες μένουν στο προαύλιο για να μη «βάλουν» τις λάσπες από τις «ποδίνες» τους μέσα στα ανάκτορα και εκεί στο προαύλιο αναλύουν μεταξύ τους πως οι εκπρόσωποί τους στην κυβέρνηση είναι δικοί τους και όχι του ΔΗΚΟ. Οι Εδεκήτες αγνοούνται κατά τη χειμερινή περίοδο, αν και επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως οι φρουροί του ΓΕΛΑΜ, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κράτους, τους έκαναν «φέισ κοντρόλ» και τους έστειλαν για κούρεμα και ξύρισμα στον «παρπέρη» της γειτονιάς.

Χαμαιλέων Ναινέκος

Ο Χαμαιλέοντας χαρακτηρίζεται ως βραδυκίνητο ερπετό με αποτέλεσμα να αναπτύσσει διαφορετικούς τρόπους αποφυγής φυσικών θηρευτών, όπως η ικανότητα ταχείας εναλλαγής του σωματικού χρωματισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο. Αν για παράδειγμα ο Νικουρίνιο μας βρίσκεται σε μία παρέα από ΓΕΛΑΜίτες, η προσφιλής του έκφραση είναι «όσον είμαι εγώ δαμαί να μη φοβάστε τίποτα και τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια». Εκεί όπου όμως το ακροατήριο είναι πιο σοβαρό το αφήγημα αλλάζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζεις πως αυτός υπήρξε Ναινέκος από τα γεννοφάσκια του. Επίσης, η αλλαγή στον χρωματισμό του σώματος αποτελεί και μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων του είδους, αφού κατά την αναπαραγωγική περίοδο τα αρσενικά υιοθετούν πιο φανταχτερούς χρωματισμούς για να προσελκύσουν τα θηλυκά, ενώ όταν τα θηλυκά δεν θέλουν να ζευγαρώσουν, εμφανίζουν άσπρα στίγματα τα οποία απωθούν τα αρσενικά. Δεν είναι τυχαίο που το κοστούμι του Νικουρίνιο μας είχε άσπρα στίγματα προχθές που βρισκόταν στην Ελλάδα, αφού με τον τρόπο αυτό ήθελε να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως δεν μπορούσε να τον δει διότι «είχε πονοκέφαλο» και αρκέστηκε να τον πάρει μόνο τηλέφωνο την επομένη από την Κύπρο για να τον ενημερώσει για το Κυπριακό ενόψει δήθεν συνομιλιών. Πονηρός ο Νικουρίνιο μας, προνόησε να αποφύγει και την απειροελάχιστη πιθανότητα ο Κούλης να φορούσε τα φανταχτερά πολύχρωμα ρούχα του.

Η αναπαραγωγική περίοδος του ερπετού διαρκεί από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη και τα 30-40 αβγά τοποθετούνται σε τρύπα στο έδαφος και επωάζονται για περίπου 11 μήνες μέχρι την αρχή του επόμενου καλοκαιριού οπόταν γίνεται και η εκκόλαψη. Το μέγεθος κατά την εκκόλαψη δεν ξεπερνά τα 6 εκατοστά, ενώ πριν ξεκινήσει ο χειμώνας θα έχουν διπλασιαστεί και με το πέρας της χειμέριας νάρκης επαναρχίζουν τη σύλληψη τροφής. με αποτέλεσμα πριν το τέλος του δεύτερου χρόνου ζωής τους να έχουν φτάσει σε κανονικό αναπαραγωγικό μέγεθος ενήλικου ερπετού. Δεν είναι τυχαίο που από τον Φεβρουάριο του 2023, όπου και να σκάψεις στην Κύπρο (σε ξηρά και θάλασσα) βρίσκεις τρύπες έντεχνα καμουφλαρισμένες και γεμάτες με αβγά του ΓΕΛΑΜ. Τα εν λόγω αβγά είναι εμποτισμένα με κυβερνητικά αναβολικά σε τέτοιο βαθμό που βάσει μαθηματικών εξισώσεων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το 2028 ο πληθυσμός της Κύπρου να κοντέψει τα 4 εκατομμύρια. Φυσικά το ρητορικό ερώτημα είναι κατά πόσο από τις τρύπες θα ξεφυτρώσουν χαμαιλέοντες του ΓΕΛΑΜ με χριστοδουλιδική ταυτότητα ή απλά καθαρόαιμοι χαμαιλέοντες του ΓΕΛΑΜ, οπότε ζήτω που καήκαμε. Ο Νικουρίνιο μας έστειλε ήδη δείγμα «Φυτιρικού» αβγού στο Κρατικό Χημείο για να δει πώς θα ανταποκριθεί στη άγρια φύση του 2028.

Παρά το γεγονός πως το συγκεκριμένο ερπετό απειλείται και ο πληθυσμός του μειώνεται ραγδαίως (σε βαθμό που υπάρχουν χώρες όπου προστατεύεται διά νόμου), στην Κύπρο βρίσκεται σε ακμάζουσα φάση. Σε συνδυασμό με τις τάσεις μετάλλαξής του που το καθιστούν πιο επιθετικό είδος προς τον άνθρωπο (ίδε πειράματα σε γενεαλογικά εργαστήρια, Γκαιμπελικά σεμινάρια επιμόρφωσης, ειδικά σχολεία των ανεπίσημων μυστικών υπηρεσιών του κράτους – «παραμάγαζα») βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτησης του θέματος στις Βρυξέλλες όπως απαγορευθεί η πώληση ή μεταφορά του κυπριακού «χαμολιού» εκτός Κύπρου.