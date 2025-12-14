Η γκαλερί ματαίωσε την έκθεση, μετά τις αντιδράσεις για τον νέο πίνακα του Γαβριήλ

Την απόφασή της να ματαιώσει την έκθεση “Antisystemic Art”, μετά τις αντιδράσεις για τον νέο πίνακα του Γαβριήλ, ανακοίνωσε την Κυριακή η «Blue Iris Gallery» στην Πάφο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι «η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η εκθεση “Antisystemic Art” έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε τη ματαίωσή της».

«Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας. Απο της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery, που έχει τάξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού, ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτερω αναταραχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: «Αισχρή προσπάθεια»: Σφοδρή αντιπαράθεση Αννίτας και ΕΛΑΜ για νέο πίνακα του Γαβριήλ (φώτο)

Ο νέος πίνακας του καθηγητή Τέχνης, Γιώργου Γαβριήλ που προκάλεσε αντιδράσεις: