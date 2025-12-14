Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η γκαλερί ματαίωσε την έκθεση, μετά τις αντιδράσεις για τον νέο πίνακα του Γαβριήλ

«Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας.»

Την απόφασή της να ματαιώσει την έκθεση “Antisystemic Art”, μετά τις αντιδράσεις για τον νέο πίνακα του Γαβριήλ, ανακοίνωσε την Κυριακή η «Blue Iris Gallery» στην Πάφο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι «η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η εκθεση “Antisystemic Art” έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε τη ματαίωσή της».

«Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας. Απο της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery, που έχει τάξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού, ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτερω αναταραχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: «Αισχρή προσπάθεια»: Σφοδρή αντιπαράθεση Αννίτας και ΕΛΑΜ για νέο πίνακα του Γαβριήλ (φώτο)

 

Ο νέος πίνακας του καθηγητή Τέχνης, Γιώργου Γαβριήλ που προκάλεσε αντιδράσεις:

 

