Αποτελεσματικότητα μηδέν, κολοκυθιές πολλές και ο GSI στον αέρα!

Η διακυβέρνηση που απαιτεί η πατρίδα μας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και δύσκολων συνθηκών, οφείλει να διαθέτει σαφές ηγετικό στίγμα και, κυρίως, αποτελεσματικότητα. Η παρούσα διακυβέρνηση δεν πληροί αυτές τις βασικές προϋποθέσεις. Χωρίς πυγμή και χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, με εμφανή έλλειψη ουσιαστικού έργου, η διακυβέρνηση εξαντλείται στην εικόνα και περιορίζεται στην επικοινωνιακή διαχείριση αντί στην πραγματική ηγεσία. Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας κλονίζεται, καθώς η παρουσία του Προέδρου δεν πείθει ούτε εμπνέει.

Αυτό το έλλειμμα ηγεσίας και αποτελεσματικότητας αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Τελικά, κ. Νικόλα Παπαδόπουλε, μήπως είναι πολλές οι κολοκυθιές στη σημερινή κυβέρνηση; Πολύς λόγος γίνεται για τα «μεγάλα έργα» και το GSI παρουσιάζεται εδώ και χρόνια ως έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο. Όταν όμως έρχεται η ώρα των αποφάσεων και –κυρίως– της υλοποίησης, παρακολουθούμε παλινδρόμηση, σύγχυση και ένα διαρκές παιχνίδι μετακύλισης ευθυνών: ο Πρόεδρος εξαγγέλλει, ο ένας υπουργός λέει Α, ο άλλος λέει Β και στο τέλος όλα μένουν στα λόγια. Το έργο παραμένει «παγωμένο» και η χώρα εκτίθεται.

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι ως κοινωνία έχουμε πλέον καταντήσει κορόιδα στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δεν πρόκειται απλώς για ανικανότητα ή ασυνεννοησία. Βοούν παντού οι υποψίες –και όχι αδικαιολόγητα– ότι πίσω από αυτή τη διαρκή αμφιθυμία κρύβονται συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν κάθε λόγο να μην θέλουν την υλοποίηση του GSI, γιατί η διασύνδεση θα έφερνε πραγματικό ανταγωνισμό, θα μείωνε το κόστος ενέργειας και θα περιόριζε δραστικά τα περιθώρια υπερκερδών. Η σημερινή κατάσταση, με την Κύπρο ενεργειακά απομονωμένη, εξυπηρετεί όσους ελέγχουν την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω ΑΠΕ είτε μέσω ηλεκτροπαραγωγών σταθμών με φυσικό αέριο, επιτρέποντάς τους να καθορίζουν τιμές, να μετακυλίουν κόστη στους καταναλωτές και να απολαμβάνουν διαχρονικά εξασφαλισμένα κέρδη εις βάρος της οικονομίας και των πολιτών. Το GSI απειλεί αυτό το καθεστώς και για αυτό πολεμείται, έμμεσα ή άμεσα, με καθυστερήσεις, προσχήματα και ατέρμονες «επανεξετάσεις».

Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα ούτε με καλοστημένες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη οφείλει να απαντήσει στην ουσία. Καθαρά, τεκμηριωμένα και χωρίς υπεκφυγές. Έχουν ήδη δαπανηθεί πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν πρόκειται για αμελητέα ποσά και δεν χωρούν παιχνίδια επικοινωνίας. Δεν γίνεται τη μια μέρα να ακούμε ότι «το έργο προχωρά» και την επόμενη ότι «επανεξετάζεται».

Οι εξαγγελίες και οι προφορικές διαβεβαιώσεις δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η κοινωνία απαιτεί αποφάσεις, έργα και αποτελεσματικότητα. Και ακριβώς εδώ εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της σημερινής διακυβέρνησης: η κραυγαλέα έλλειψη αποτελεσματικότητας.

*Δήμαρχος Πάφου