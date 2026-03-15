Live: Για νέους βομβαρδισμούς του Χαργκ μιλά ο Τραμπ – Τα λιμάνια του Περσικού έβαλε στο στόχαστρο το Ιράν

Στις 02:36 ήχησαν πάλι σειρήνες στο Tel Aviv και στη Galilee, δείχνοντας ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις ή η απειλή επιθέσεων. Την ίδια ώρα η ένταση έχει μεταφερθεί και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως γύρω από το Strait of Hormuz, από όπου περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιραν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την επίθεση που έγινε στο σημαντικό πετρελαϊκό λιμάνι Fujairah Port. Το λιμάνι αυτό είναι βασικό για τη μεταφορά πετρελαίου, γι’ αυτό και η διακοπή της λειτουργίας του επηρεάζει την παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή μπορεί να γίνουν στόχοι και κάλεσαν αμερικανικές εταιρείες να φύγουν από τον Κόλπο.

Ο Donald Trump δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων και είπε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει συμφωνία με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή υπάρχει σύγχυση για την κατάσταση του Mojtaba Khamenei: το Ιράν λέει ότι είναι καλά, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι νεκρός ή σοβαρά τραυματισμένος.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, Αlarabiya