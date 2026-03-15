Τα ΗΑΕ προειδοποιούν το Ιράν να μην «κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία» μέσω των στενών του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να «κρατά όμηρη την παγκόσμια οικονομία» μέσω ενεργειών που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.«

Σε συνέντευξή της, η Υπουργός Κρατικών Υποθέσεων Εξωτερικών των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέχ, δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Ιράν κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή ήδη αντιμετωπίζει έντονη πίεση λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Μιλώντας από το Άμπου Ντάμπι, η Νουσεϊμπέχ χαρακτήρισε την κατάσταση παγκόσμιο ζήτημα και όχι καθαρά περιφερειακό, τονίζοντας ότι οι συνέπειες από οποιαδήποτε διαταραχή στον Κόλπο θα γίνουν αισθητές πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Στρατηγικό σημείο «μπλόκου» για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό υδάτινο πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, καθιστώντας το μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με την Νουσεϊμπέχ, οποιαδήποτε παρατεταμένη διατάραξη μπορεί γρήγορα να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Παγκοσμίως, περίπου το 20% της ενέργειας μεταφέρεται μέσω αυτού του στενού», είπε στην Euronews.

«Αν διακοπεί η ροή, επηρεάζονται όχι μόνο οι τιμές της ενέργειας, αλλά και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και η προμήθεια τροφίμων».

Πρόσθεσε ότι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές στα νοικοκυριά παγκοσμίως μέσω υψηλότερων τιμών στα πρατήρια καυσίμων και στα καταστήματα τροφίμων.

Τα ΗΑΕ ως σταθεροποιητικός προμηθευτής

Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας στον Κόλπο, τα ΗΑΕ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τις διεθνείς αγορές ότι παραμένουν αξιόπιστος εταίρος στον τομέα της ενέργειας.

Η Νουσεϊμπέχ τόνισε ότι η χώρα σκοπεύει να συνεχίσει να παίζει σταθεροποιητικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και στα δίκτυα logistics.

«Όσον αφορά την προμήθεια ενέργειας, είμαστε υπεύθυνος και δεσμευμένος προμηθευτής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε.

Τα ΗΑΕ θεωρούν επίσης ότι η υποδομή logistics τους είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των παγκόσμιων εμπορικών ροών.

«Είμαστε ένα παγκόσμιο hub logistics. Συνδέουμε από το Ντουμπάι, για παράδειγμα, πάνω από 155 προορισμούς στον κόσμο», πρόσθεσε.

Στρατηγική ισορροπία για τις κυβερνήσεις του Κόλπου

Τα σχόλια έγιναν δύο εβδομάδες μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, κατά την οποία ιρανικά drones και πυραύλοι έπληξαν στόχους σε όλη την περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΑΕ, η χώρα υπέστη τον μεγαλύτερο αριθμό ιρανικών επιθέσεων με πύραυλους και drones μεταξύ των κρατών του Κόλπου από την έναρξη της κρίσης.

«Ήταν 14 εξαιρετικά δύσκολες μέρες», είπε η Νουσεϊμπέχ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η καθημερινή ζωή στα ΗΑΕ έχει επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στο φυσιολογικό παρά τις επιθέσεις.

Για τις κυβερνήσεις του Κόλπου, η αντίδραση στην κρίση απαιτεί λεπτούς στρατηγικούς υπολογισμούς. Μια ισχυρή στρατιωτική απάντηση θα μπορούσε να διευρύνει τη σύγκρουση με το Ιράν και να εμπλέξει περισσότερους περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες. Ταυτόχρονα, μια αδύναμη αντίδραση θα μπορούσε να αφήσει κρίσιμες υποδομές και τον πληθυσμό εκτεθειμένους.

Αμυντική ετοιμότητα και οικονομική ανθεκτικότητα

Η Νουσεϊμπέχ δήλωσε ότι τα ΗΑΕ έχουν επενδύσει δεκαετίες προετοιμάζοντας τη χώρα για γεωπολιτική αστάθεια στον Κόλπο.

«Προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή για δεκαετίες, οπότε αυτά δεν είναι νέα σχέδια», είπε στην Euronews.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε στρατιωτική ικανότητα, υποδομές logistics και ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού.

Τα ΗΑΕ ενίσχυσαν επίσης τα συστήματα προμήθειας τροφίμων και αγαθών ώστε να αντέχουν σε διαταραχές των παγκόσμιων εμπορικών οδών.

«Έχουμε χτίσει ανθεκτικότητα στην προμήθεια τροφίμων, στην αγορά μας και στην πρόσβαση σε παγκόσμια αγαθά», είπε.

Τόνισε επίσης τον ρόλο των συστημάτων άμυνας της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις αεροπορικές αμυντικές ικανότητες των ΗΑΕ ως «κορυφαίες στην κατηγορία τους».

«Τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ έχουν τελειοποιηθεί μέσα από δεκαετίες επενδύσεων και πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν την ασφάλεια των κοινοτήτων και των κατοίκων.

Αποφυγή κλιμάκωσης ενώ διαφυλάσσεται η σταθερότητα

Παρά τις επιθέσεις, η ηγεσία των ΗΑΕ δηλώνει ότι επιδιώκει να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, παραμένοντας έτοιμη να υπερασπιστεί τη χώρα.

«Δεν πιστεύουμε στην στρατιωτική κλιμάκωση, αλλά είμαστε σκληροί όταν αυτό που έχουμε χτίσει με τόσους κόπους απειλείται», είπε η Νουσεϊμπέχ.

Για τα ΗΑΕ, τα ζητήματα ξεπερνούν την άμεση ασφάλεια. Η κυβέρνηση βλέπει τον εαυτό της να προστατεύει ένα ευρύτερο μοντέλο σταθερότητας και οικονομικής ανοιχτότητας σε μια περιοχή που συχνά σημαδεύεται από συγκρούσεις.

«Οι κόκκινες γραμμές είναι η ασφάλεια, η ευημερία και η ευζωία της εμιρατιανής και της ξένης κοινότητάς μας», είπε.

«Θεωρούμε όλους μέρος αυτής της χώρας και αξίζουν την προστασία μας».