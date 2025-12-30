Είναι εις βάρους του κόσμου αυτό που αποφάσισε το Υπουργείο Ενέργειας για τα σχέδια αυτοκατανάλωσης

Του Χρίστου Τσίγκη*

Σήμερα 30/12/25, με βάση κυρίως τα σχέδια που υπάρχουν για το net metering, το net billing και τα virtual αυτών, εξυπηρετούνται στο θέμα της αυτοκατανάλωσης (με μηδενισμό ή/και σοβαρή μείωση του κόστους ηλεκτρισμού τους) χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις. Δυστυχώς η απόφαση με τη χτεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να σταματήσει τα σχέδια αυτοκατανάλωσης/ιδία κατανάλωση (χωρίς διαβούλευση), λόγω παλαιότερης ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ (με αρ. 2/2024, ημερ. 15/11/24) δήθεν για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) την 1/10/25, τη θεωρώ εντελώς λανθασμένη και άδικη στους πολίτες.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία, ούτε η ΡΑΕΚ νομιμοποιείται να χαράζει πολιτική. Θα πρέπει να εξαιρεθούν τα συστήματα αυτά από την κάκιστη ΑΑΗ, διότι θα λειτουργούν εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων και όπως πάνε οι υπεύθυνοι θεσμοί, απλά στρεβλώνουν περαιτέρω την αγορά ηλεκτρισμού και ας αφήσουν επιτέλους τις διάφορες νομοτεχνικές προσεγγίσεις ενός κακού συστήματος/αγοράς που δημιούργησε η πολιτεία και συνεχίζουν δυστυχώς και το συντηρούν και οι σημερινοί.

Είναι άλλο θέμα, αν ήρθε η ώρα τα συστήματα net metering της γενικής κατηγορίας Α1, λόγω σύντομης απόσβεσης, να σταματήσει η επιδότηση με μέγιστο ποσό τα €1500 (και €2250 για τις Ορεινές περιοχές) και είναι διαφορετικό θέμα για συστήματα ενός κανονικού νοικοκυριού πχ. μέχρι 4,2kw να κοπούν εντελώς και να τρέχει ο κόσμος σε (ιδιώτες) Προμηθευτές, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο και το πιο σημαντικό ένα βασικό πέπλο προστασίας των πολιτών - επικαλούμενοι λανθασμένα για μένα την εμπορική λειτουργία και μόνο της ΑΑΗ.

Παράλληλα και με αφορμή τα πιο πάνω, αναφέρω δημόσια τα διαφορά διαδικαστικά που προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και μιλώ συγκεκριμένα: α) στην έκδοση των όρων σύνδεσης ευρύτερα (και δεν έχει σημασία ή δικαιολογία πλέον αν υπάρχει φόρτος εργασίας στην ΑΗΚ Διανομή διότι τα τελευταία χρόνια δεκαπλασιάστηκαν και βάλε οι εγκαταστάσεις των συστημάτων ΑΠΕ, άρα δεν είναι ένα σημερινό ή πρωτόγνωρο φαινόμενο), β) το προγραμματισμό της ΑΗΚ για τις εκ των προτέρων επιτόπου αυτοψίες, γ) τα ραντεβού που χρονοτριβούν και κατά την άποψη μου δεν τηρείται σωστή σειρά προτεραιότητας για τους ελέγχους σύνδεσης των έργων κτλ, δ) η σοβαρή έλλειψη - αν είναι δυνατόν τέλη του 2025 - ενός ηλεκτρονικού και με διαφάνεια μητρώου/βάση δεδομένων όλων αιτήσεων ανά κατηγορία έργου από συστήματα των ΑΠΕ που θα είναι μόνιμα δημοσιευμένος και επικαιροποιημένος με κλειδωμένο αύξων αριθμό ανά αιτητή για να γνωρίζουν αλλά και να βλέπουν όλοι τα ίδια δεδομένα.

Όλα τα πιο πάνω δημιουργούν διάφορα προβλήματα και μη σοβαρότητα/υπευθυνότητα καθορισμένου εξαρχής χρονικού ορίζοντα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αυτό το θεωρώ μεγάλη αδικία. Δεν μπορεί για να βάλει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοκατανάλωσης να χρειάζεται κάποιος από τη μέρα που υπογράφει μια προσφορά στην καλύτερη περίπτωση 7-8 μήνες μέχρι να συνδεθεί. Πάμε πίσω πίσω και όχι μπροστά δυστυχώς και απορώ τι κάνουν γι’ όλα αυτά ειλικρινά, που τα γνωρίζουν και τα έχουν ακούσει από πολλούς εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και οργανωμένα σύνολα ξανά και ξανά.

Αναμένω να το δω τους άμεσους χειρισμούς του Υπουργού Ενέργειας κ. Μιχάλη Δαμιανού και αναμένω και από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη να παρέμβει υπέρ του απλού πολίτη.

Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και ιδιαίτερα αυτά της συμπολίτευσης (που άλλα τους είπαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας - αγαπητέ Πρόεδρε Κυριάκο Χατζηγιάννη στις 2/12/25) τι λένε;

*Σύμβουλος Επιχειρήσεων (τομέα ΑΠΕ)