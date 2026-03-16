Γενικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Χωρίς ρεύμα σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι

Κατέρρευσε το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Κούβα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από γενικό μπλακ άουτ στη χώρα.

Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε νωρίτερα τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, αφήνοντας περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Η βλάβη έρχεται εν μέσω του αποκλεισμού πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ και ο οποίος έχει επηρεάσει το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, σύμφωνα με το Reuters.

Η εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού (UNE)  υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σημειώθηκε πλήρης αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτροενεργειακού συστήματος» και πως «εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αποκατάστασης», σημειώνοντας ότι ερευνά τα αίτια της γενικής διακοπής.

 Το δίκτυο CBS αναφέρει ότι σύμφωνα με αξιωματούχους στην Κούβα, η χώρα αποδίδει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο ότι «θα επιβληθούν δασμοί σε οποιαδήποτε χώρα της πωλεί ή της παρέχει πετρέλαιο».

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε μέσω X την «πλήρη αποσύνδεση» του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα. 

