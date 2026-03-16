Η Κίνα εγκαινιάζει την μακρύτερη αστική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει ύψος ίσο με ουρανοξύστη 80 ορόφων, φτάνει στην κορυφή μιας ορεινής πόλης

Στην ορεινή πόλη Chongqing στην Κίνα, η Wushan Goddess είναι μια κυλιόμενη σκάλα με μήκος-ρεκόρ.

Η σκάλα μήκους 905 μέτρων και ύψους 242 μέτρων -όσο ένα 80όροφο κτίριο- τέθηκε σε λειτουργία στις 17 Φεβρουαρίου, φέρνοντας επανάσταση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Αντί για μια κουραστική, πάνω από μίας ώρας ανάβαση σε απότομους ορεινούς δρόμους, οι κάτοικοι τώρα φτάνουν στα ψηλά προάστια της πόλης σε λίγα λεπτά, με ένα εισιτήριο μόλις 40 λεπτών. Η καθημερινή μετακίνηση έγινε πιο γρήγορη, άνετη και ασφαλής, βελτιώνοντας τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Η Wushan Goddess δεν είναι απλώς μια σκάλα: αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της αστικής συγκοινωνίας της πόλης. Σχεδιάστηκε για να αντέχει τις έντονες κλίσεις, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη μεγάλη συχνότητα χρήσης, χωρίς να αλλοιώνει τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες Τρεις Χώρες (Three Gorges).

Μια πόλη… που ανεβαίνει κατακόρυφα

Η Chongqing είναι μια ιδιαίτερη πόλη: οι 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι στο κέντρο και άλλοι 25 εκατομμύρια στα γύρω αστικά διαμερίσματα ζουν σε μια «κάθετη» πόλη, όπου μέσα σε λίγα μέτρα συναντάς απότομες πλαγιές και ψηλά βουνά. Γι’ αυτό και υπήρχε ήδη η Crown Grand Escalator, μήκους 112 μέτρων και ύψους 53, που συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό Caiyuanba με τον σταθμό μονοτρόχιου Lianglukou.

Η Κίνα και οι «σκάλες προς τα σύννεφα»

Το ίδιο concept εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές της Κίνας. Στην επαρχία Jiangxi, η Σκάλα προς τα Σύννεφα ανεβαίνει στο όρος Lingshan στα 2.303 μέτρα, με δέκα ενωμένα τμήματα κυλιόμενων σκαλών συνολικού μήκους 1.236 μέτρων. Ανοικτή για τουρίστες από το 2025, αντικαθιστά μια πεζοπορία δύο ωρών με μόλις δέκα λεπτά ανόδου, σε έργο που κόστισε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά με τη Wushan Goddess είναι ότι εδώ ο στόχος είναι καθαρά αστικός: η σκάλα βελτιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων, καθιστώντας την καθημερινή ανάβαση στα ψηλά προάστια γρήγορη, άνετη και ασφαλή, ένα παράδειγμα πρωτοποριακής υποδομής προσαρμοσμένης σε δύσκολο ορεινό περιβάλλον.

