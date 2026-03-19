Η εμπιστοσύνη ως θεμελιώδες στοιχείο της Δημοκρατίας

του Νίκου Γεωργίου*

Η εμπιστοσύνη στην πολιτική και στους θεσμούς δεν χάθηκε τυχαία. Και ασφαλώς δεν πρόκειται να αποκατασταθεί με συνθήματα ή ευχολόγια. Στη σημερινή εποχή, όπου η απαξίωση της πολιτικής συχνά μετατρέπεται σε εύκολη συνήθεια και η ισοπέδωση των πάντων προβάλλεται ως αυτονόητη στάση, η ανάγκη για μια σοβαρή συζήτηση γύρω από την αξία της πολιτικής καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Και αυτό γιατί η ίδια η Δημοκρατία, εφόσον συμφωνούμε ότι είναι το πολίτευμα που μας εκφράζει, στηρίζεται σε ένα θεμελιώδες στοιχείο: Την εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι οι θεσμοί λειτουργούν και υπηρετούν τον πολίτη. Εμπιστοσύνη ότι η πολιτική μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Και, κυρίως, εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική που παραμένουν ειλικρινείς και συνεπείς στα λόγια και στις πράξεις τους.

Η εμπιστοσύνη αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να επιβληθεί. Ούτε απαιτείται. Κερδίζεται. Μέσα από πράξεις, μεθοδική δουλειά, συνέπεια, παρουσία, τεκμηριωμένες θέσεις και ουσιαστικές προτάσεις. Κερδίζεται με αποφάσεις που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και όχι τον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο λεγόμενος αντισυστημισμός κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, ως μια «μόδα» της εποχής, χαϊδεύοντας αυτιά και επενδύοντας στον θυμό και την οργή των πολιτών. Την ίδια ώρα, όσοι στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, οφείλουμε πρώτα απ’ όλα να προβληματιστούμε για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Και να μην υιοθετούμε οι ίδιοι τις πρακτικές ισοπέδωσης που επικρίνουμε.

Χρειάζεται ενδοσκόπηση, αυτοκριτική και μια νηφάλια αλλά ταυτόχρονα τολμηρή αξιολόγηση της κατάστασης. Διότι ο θυμός και η οργή δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Και, προπαντός, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να οδηγήσουμε τη χώρα σε αδιέξοδα με οδηγό την εκτόνωση συναισθημάτων. Τα κόμματα και, γενικότερα, το πολιτικό σύστημα μπορούν να βελτιωθούν και να λειτουργήσουν καλύτερα.

Και αν κάτι επιβεβαιώνεται τις τελευταίες βδομάδες, είναι ότι στις δύσκολες συγκυρίες απαιτείται σοβαρότητα και θεσμικότητα. Χρειάζονται νηφάλιες και ουσιαστικές προσεγγίσεις.

Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία προσπάθησα να υπηρετήσω τα τελευταία πέντε χρόνια. Με αίσθημα ευθύνης και οδηγό τις αρχές που κληρονομήσαμε: τον πατριωτικό ρεαλισμό, την υπευθυνότητα, την πολιτική των θέσεων και όχι των συνθημάτων. Η πολιτική ευθύνη απαιτεί ειλικρίνεια: να αναδεικνύονται λάθη, κενά και παραλείψεις όπου υπάρχουν και να επιδιώκονται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Με αυτή τη στάση ολοκληρώνω την παρούσα θητεία με το μέτωπο καθαρό και το κεφάλι ψηλά. Με τα ίδια εφόδια συνεχίζω: για τους συμπολίτες μας που αξίζουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Για τις οικογένειες που ζητούν ασφάλεια και προοπτική. Για τους πρόσφυγες που εξακολουθούν να κρατούν το κλειδί του σπιτιού τους. Για τους αγρότες που μοχθούν καθημερινά στη γη τους. Για τις νέες και τους νέους μας που δικαιούνται ευκαιρίες στον τόπο τους.

Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου