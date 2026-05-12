Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto - Σε εξέλιξη ο Α' ημιτελικός της Eurovision 2026, όσα θα δούμε σήμερα

Ξεκίνησε η ώρα δέκα το βράδυ της Τρίτης ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026.

Ο Akylas ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στη σκηνή της Βιέννης, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο Αkylas εμφανίστηκε τέταρτος στη σκηνή της Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας την αρένα του Wiener Stadthalle, η οποία «σείστηκε» στους ρυμθούς του «Ferto».

AKYLAS pour la Grèce est l’un des grands favoris. Ca part dans tous les sens, entre son chapeau-chat, sa trottinette, mais sa mise en scène à tiroirs est très efficace, et comment ne pas être entrainé par sa bonhomie qui semble réelle ? Et ça chante bien ! 15/20 #GRE #Eurovision pic.twitter.com/jCX6ddJa8E — Julien Pernici (@JulienPernici) May 12, 2026

Ο Έλληνας καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, το οποίο τραγουδούσε μαζί του το δημοφιλές κομμάτι, επιβεβαιώνοντας και επίσημα τον λόγο που συγκαταλέγεται από την αρχή της φετινής διοργάνωσης ανάμεσα στα φαβορί για την πρωτιά.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό μέσα από τις τελευταίες πρόβες, η σκηνική παρουσία του «Ferto» βασίστηκε σε μια έντονα κινηματογραφική προσέγγιση, θυμίζοντας περισσότερο video clip παρά μια κλασική Eurovision εμφάνιση.

Λίγο πριν από την έναρξη του Α' ημιτελικού, κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο με τις εμφανίσεις όλων των χωρών, που θα διαγωνιστούν το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου.

🇦🇹 The official recap of #Eurovision 2026 first semi final. pic.twitter.com/B0mvb4bmtU — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2026

Όσα θα δούμε σήμερα

Ο διαγωνισμός: Οι χώρες που διαγωνίζονται είναι 15, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η εμφάνιση του Ακύλα: Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας με το Ferto θα εμφανιστεί τέταρτος στην σειρά, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μαζί του στη σκηνή και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.

Φαβορί η Φινλανδία: Η σκανδιναβική χώρα από την πρώτη στιγμή εμφανίζεται βάσει των στοιχημάτων να κερδίζει τον διαγωνισμό.

Με σειρά εμφάνισης θα διαγωνιστούν οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Οι δέκα χώρες που θα προκριθούν στον τελικό θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά.