Η παγκόσμια κρίση ως καθρέφτης: Τι πραγματικά χρειάζεται η πολιτική σήμερα

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Οι κρίσεις δεν επιλέγουν χρόνο και τόπο. Εκδηλώνονται απότομα, απαιτούν άμεση αντίδραση και λειτουργούν ως αυστηρά τεστ αντοχής για τα πολιτικά συστήματα και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Σε τέτοιες στιγμές αποκαλύπτεται με αμείλικτη σαφήνεια ότι σημασία έχει όχι μόνο ποιος ασκεί εξουσία, αλλά ποιος κατανοεί πραγματικά τον κόσμο μέσα στον οποίο αυτή η εξουσία ασκείται. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες δεν αποτελεί γεωπολιτικό γεγονός μακριά από τα σύνορά μας. Για την Κύπρο, αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα για το πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να κοιτάξουμε.

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή του Ακρωτηρίου συμπεριλαμβανόμενων των διαδοχικών προειδοποιήσεων για ενδεχόμενα πλήγματα, της άφιξης ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί ταρακούνησαν την καθημερινότητα των πολιτών. Η Κύπρος βρίσκεται σε μία από τις πιο φορτισμένες γεωπολιτικά περιοχές του κόσμου: εντός της ΕΕ, γειτνιάζοντας με Ισραήλ, Λίβανο και Αίγυπτο, με Βρετανικές Βάσεις στο έδαφός της και με ιδιαίτερη γεωστρατηγική αξία στην ΑΟΖ της.

Για μικρά κράτη όπως η Κύπρος, οι γεωπολιτικές κρίσεις αποτελούν καθημερινή υπενθύμιση ότι η ασφάλεια, η διπλωματία και η στρατηγική σκέψη δεν είναι αφηρημένες έννοιες αλλά βασικές προϋποθέσεις εθνικής σταθερότητας. Η γεωγραφία δεν αλλάζει, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος επιλέγει να τη διαβάσει. Και αυτή η ανάγνωση απαιτεί πολιτική ωριμότητα, διορατικότητα και θεσμούς που λειτουργούν με συνέχεια και σοβαρότητα.

Μία διεθνής κρίση δοκιμάζει στην πράξη την ικανότητα των πολιτικών συστημάτων να ανταποκρίνονται σε σύνθετες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Αναδεικνύει εάν αυτοί που ασκούν εξουσία κατανοούν τι συμβαίνει, εάν μπορούν να αξιολογήσουν τις συνέπειες και εάν είναι ικανοί να επικοινωνήσουν με σαφήνεια και ψυχραιμία. Η σοβαρότητα στην πολιτική δεν είναι αισθητική αρετή είναι λειτουργική αναγκαιότητα. Σημαίνει γνώση του αντικειμένου, ικανότητα ανάγνωσης σύνθετων εξελίξεων και σεβασμό στη συνταγματική ευθύνη που φέρει κάθε αξίωμα. Η σοβαρότητα όμως από μόνη της δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από ανανέωση. Ένα πολιτικό σύστημα που επαναπαύεται στους ίδιους ανθρώπους και στις ίδιες λογικές χάνει σταδιακά την ικανότητά του να προσαρμόζεται. Νέοι άνθρωποι με σοβαρότητα, πολιτική παιδεία και αίσθημα θεσμικής ευθύνης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που κατανοεί τις σύγχρονες απειλές και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες.

Η ανανέωση στην πολιτική αποτελεί βασικό συστατικό για τη λειτουργία και την εξέλιξη κάθε σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Η παρουσία νέων ανθρώπων στα πολιτικά δρώμενα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εισαγωγή νέων ιδεών, διαφορετικών προσεγγίσεων και μιας πιο άμεσης αντίληψης των σημερινών προκλήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας κοινωνίας που μεταβάλλεται συνεχώς.

Σε μια εποχή όπου οι διεθνείς κρίσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη για σοβαρότητα, γνώση και υπευθυνότητα στην άσκηση της πολιτικής. Οι προκλήσεις της εποχής μας καθιστούν σαφές ότι η αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων απαιτεί ώριμη πολιτική σκέψη και θεσμική συνέπεια. Παράλληλα, η ανανέωση του πολιτικού χώρου με νέους ανθρώπους που διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσαρμογή της πολιτικής στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ο συνδυασμός σοβαρότητας, γνώσης και ουσιαστικής ανανέωσης αποτελεί τελικά την απαραίτητη βάση για μια πολιτική ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι απλό: είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε μια τέτοια πολιτική;

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ