Όταν η αορτή σπάει τη σιωπή» Με επιτυχία η διάλεξη για τα ανευρύσματα στο Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας η ενημερωτική διάλεξη με θέμα: «Όταν η αορτή σπάει τη σιωπή - Πώς προλαμβάνουμε και θεραπεύουμε τα ανευρύσματα», με κύριο ομιλητή τον καρδιοθωρακοχειρουργό Δρ. Γεώργιος Π. Γεωργίου.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αναπληρώτριας Επάρχου Πάφου Ευφροσύνη Γεωργίου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Ευθύμιος Δίπλαρος.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τα ανευρύσματα της αορτής, μια σοβαρή αλλά συχνά «σιωπηλή» πάθηση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά πως «δεν υπάρχει ασθένεια που να ευνοεί περισσότερο την κλινική ταπεινότητα από το ανεύρυσμα της αορτής», υπογραμμίζοντας τα όρια της ιατρικής παρέμβασης αλλά και την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής απέναντι στην αθόρυβη εξέλιξη της νόσου.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς τον Δρ. Γεώργιο Γεωργίου για την ουσιαστική και ιδιαίτερα κατατοπιστική παρουσίασή του, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά του στον τομέα της καρδιοθωρακοχειρουργικής.

Όπως αναφέρεται ο Δρ. Γεωργίου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σέγκεντ Ουγγαρίας, με εξειδίκευση στη Χειρουργική Θώρακος και την Καρδιοθωρακοχειρουργική. Παράλληλα, υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ από το 2007 κατέχει θέση Visiting Senior Lecturer Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Sackler του Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ασκεί ενεργό κλινικό έργο ως καρδιοθωρακοχειρουργός στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις σύγχρονες επεμβατικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν επίσης προς την Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου, κυρία Ευφροσύνη Γεωργίου, για τη στήριξη και την αιγίδα της εκδήλωσης, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά της στη δημόσια διοίκηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.