Επτακομματική Βουλή προβλέπει η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 - Τα ποσοστά των κομμάτων και οι αναποφάσιστοι

Επτακομματική θα ήταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν οι εκλογές διεξάγονταν την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Cymar Market Research για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, η έρευνα προβλέπει ότι ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ θα διασφαλίσουν από 14 έδρες, 10 το ΕΛΑΜ, 8 το ΔΗΚΟ, 4 η Άμεση Δημοκρατία και από 3 έδρες το ΑΛΜΑ και το Βολτ.

Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή προηγείται ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 17% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 16%. Τρίτο κόμμα κατατάσσεται το ΕΛΑΜ με 11% και τέταρτο το ΔΗΚΟ με 8%. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται από κοινού η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ με ποσοστό 5%. Τελευταίο κατατάσσεται το Βολτ με ποσοστό 4%. Η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών λαμβάνουν ποσοστό 2%, ενώ στο 1% βρίσκονται η ΔΗΠΑ, οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών και το Σήκω Πάνω. Το μεγαλύτερο κόμμα είναι οι αναποφάσιστοι, αφού 18% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι «δεν γνωρίζουν/δεν απαντούν».

Με διευκρινισμένη ψήφο τα ποσοστά των κομμάτων ανεβαίνουν, με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να συγκεντρώνουν ποσοστό 22%. Το ΕΛΑΜ διασφαλίζει ποσοστό 15%, ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 10%, η Άμεση Δημοκρατία με 7%, το ΑΛΜΑ με 6% και το Βολτ με 5%.

Συσπειρώσεις

Η έρευνα γνώμης που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ από τον ΑΝΤ1 δείχνει ότι η συσπείρωση του ΔΗΣΥ παραμένει χαμηλή και συγκεκριμένα στο 57%. Μάλιστα αποτυπώνει ροές ψήφων του ΔΗΣΥ προς το ΕΛΑΜ (10%), το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία (4%). Επίσης, το 12% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Το ΑΚΕΛ καταγράφει την υψηλότερη συσπείρωση αγγίζοντας το 74%, ενώ οι ροές ΑΚΕΛικών ψήφων προς την Άμεση Δημοκρατία φτάνουν στο 6% και προς το ΑΛΜΑ και το Βολτ στο 3%. Η συσπείρωση του ΕΛΑΜ βρίσκεται στο 60%, με 13% εκροές ψήφων προς τον ΔΗΣΥ και 4% προς την Άμεση Δημοκρατία. Επίσης, 8% των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ δηλώνουν αναποφάσιστοι. Η συσπείρωση του ΔΗΚΟ ανέρχεται στο 58%, με τις ροές ΔΗΚΟϊκών ψηφοφόρων προς το ΑΛΜΑ να φτάνουν στο 9%. Αξιοσημείωτες είναι και οι ροές προς το ΑΚΕΛ (7%) και προς το ΕΛΑΜ (6%). Πάντως ποσοστό 9% των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ δήλωσε «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Η συσπείρωση της ΔΗΠΑ αγγίζει το 33%, της ΕΔΕΚ το 32% και του Κινήματος Οικολόγων το 28%.

Σημειώνεται ότι το 82% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε σίγουρο για το τι θα ψηφίσει ενώ το 18% ανέφερε ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη. Επίσης το 80% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψηφίσει στις εκλογές, το 10% λέει «σίγουρα/μάλλον όχι» και ακόμη ένα 10% απαντά «μάλλον ναι».

Ταυτότητα

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 1410 (ενισχυμένο δείγμα στην Πάφο) ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών και εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο, σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία, από δειγματοληπτικό πλαίσιο καταρτισμένο από τυχαία σχηματισμένους αριθμούς, και τα δεδομένα σταθμίστηκαν με βάση το προφίλ του εκλογικού σώματος.