Τι παιδί θα παραδώσεις μωρή;*

Παρακολουθώ τη σκηνή και σκέφτομαι - για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα αλλά μια καθημερινή συμπεριφορά πολλών γονέων - πως δεν είναι τόσο η παρανομία που με ενοχλεί. Είναι αυτή η αβίαστη αδιαφορία. Η ευκολία με την οποία ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε προσωπική ευκολία, χωρίς κανέναν προβληματισμό για το ποιος μπορεί να χρειαστεί να περάσει από εκεί. Και δεν μιλάω μόνο για ένα ΑμΕΑ, έναν ηλικιωμένο, μια εγκυμονούσα. Μιλάω για ένα άλλο παιδί που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο για να πάει στο ίδιο σχολείο. Ένα παιδί που θα αναγκαστεί να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει επειδή το πεζοδρόμιο είναι κατειλημμένο.

Είναι, όμως, και μια άλλη διάσταση της εικόνας που με στεναχωρεί. Το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της. Δεν γνωρίζω τη νεαρή μητέρα, ούτε έχω λόγο να αμφισβητήσω την αγάπη ή τη φροντίδα της γι' αυτό. Αναρωτιέμαι, όμως, τι αποτυπώνεται σιγά σιγά στη συνείδηση ενός παιδιού μέσα από τέτοιες καθημερινές συμπεριφορές. Πόσο εύκολα μαθαίνει ότι οι κανόνες είναι κάτι σχετικό κατά πώς μας βολεύει και ότι η δική μας εξυπηρέτηση προηγείται της ανάγκης κάποιου άλλου.

Είμαι σίγουρη πως το συγκεκριμένο παιδί δεν θα συγκρατήσει τίποτα από αυτή τη σκηνή, γιατί δεν είναι σε ηλικία να το αντιληφθεί. Μέσα, όμως, από δεκάδες παρόμοιες μικρές στιγμές διαμορφώνεται σιγά σιγά στο μυαλό του μια αντίληψη για το τι είναι φυσιολογικό και αποδεκτό.

Δεν θεωρώ ότι μια λανθασμένη πράξη χαρακτηρίζει συνολικά έναν άνθρωπο. Ούτε ότι από ένα παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς μεγαλώνει κάποιος το παιδί του. Αλλά δεν γίνεται να επιρρίπτουμε μονίμως στο σχολείο, στους θεσμούς, στην απουσία ελέγχων και προστίμων, την έλλειψη παιδείας. Εμείς τι κάνουμε;

Η γυναίκα πήρε το παιδί της αγκαλιά. Μια τρυφερή, συνηθισμένη εικόνα έξω από ένα νηπιαγωγείο. Πίσω της, το αυτοκίνητο έμεινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Συναντηθήκαμε στα σκαλιά λίγο πριν την πόρτα του σχολείου. Εγώ έφευγα, αυτή ερχόταν. Της είπα καλημέρα. Το ανταπέδωσε. Έβαλα μπρος το αυτοκίνητο και έφυγα, με τη στεναχώρια να με τρώει για τα παιδιά που μεγαλώνουν μαθαίνοντας πως ο νόμος και ο σεβασμός στους άλλους είναι προαιρετικός. Για τα παιδιά που αποκαλούμε «μέλλον της κοινωνίας», αλλά που εμείς οι ίδιοι φροντίζουμε, λίγο λίγο, να τους κληροδοτούμε όλες τις κακές μας συνήθειες.

*Παράφραση του τίτλου της γνωστής τηλεοπτικής σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου.