Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου αποτελεί διαρθρωτικό περιορισμό για την οικονομία, καθώς η εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα και η απουσία ηλεκτρικής διασύνδεσης ενισχύουν την έκθεση στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, με επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector (GSI) δημιουργεί νέες προοπτικές για την κυπριακή αγορά ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η στρατηγική σημασία του έργου δεν συνεπάγεται αυτομάτως οικονομική βιωσιμότητα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο τα αναμενόμενα οφέλη δικαιολογούν το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές, τεχνικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Η σημασία της διασύνδεσης

Η αυτόνομη λειτουργία του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές εφοδιασμού, καθώς δεν επιτρέπει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές σε άλλες αγορές είναι χαμηλότερες από το κόστος εγχώριας παραγωγής.

Η διασύνδεση μέσω του GSI δημιουργεί τη δυνατότητα αμφίδρομης ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με την ευρωπαϊκή αγορά, επιτρέποντας τόσο την εισαγωγή οικονομικότερης ενέργειας όσο και την εξαγωγή πλεονάζουσας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει την ευελιξία και την ασφάλεια εφοδιασμού του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος.

Ωστόσο, η διασύνδεση δεν εξαλείφει αυτομάτως την ενεργειακή εξάρτηση ούτε διασφαλίζει χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού. Το οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από τις τιμές στις συνδεδεμένες αγορές, τη διαθεσιμότητα, τη μεταφορική ικανότητα και το κόστος χρήσης του καλωδίου. Επιπλέον, η αποτελεσματική αξιοποίησή του συνδέεται με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, στην αναβάθμιση του δικτύου και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. Επομένως, το GSI πρέπει να αξιολογηθεί ως μέρος του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού της Κύπρου και όχι ως αυτόνομη λύση στο πρόβλημα του ενεργειακού κόστους.

Κόστος και οικονομικοί κίνδυνοι

Η οικονομική βιωσιμότητα του GSI συνδέεται άμεσα με το συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας του. Η εγκεκριμένη κεφαλαιουχική δαπάνη ανέρχεται περίπου σε €1,94 δισ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει χρηματοδότηση €657 εκατ. μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility. Ωστόσο, οι εκκρεμείς θαλάσσιες έρευνες, η πιθανή τροποποίηση της όδευσης του καλωδίου και οι πρόσθετες απαιτήσεις υλοποίησης ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Η κατανομή του κόστους κατασκευής μετά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, σε αναλογία 63% και 37% αντίστοιχα, συνδέεται με τα εκτιμώμενα οικονομικά οφέλη των δύο ηλεκτρικών συστημάτων. Επομένως, ενδεχόμενη υπέρβαση του προϋπολογισμού μπορεί να αυξήσει τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές ανάγκες, εφόσον δεν εξασφαλιστούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβλέψει οικονομική στήριξη €25 εκατ. ετησίως για την περίοδο 2025–2029, με συνολικό ανώτατο ποσό €125 εκατ., για την προστασία των καταναλωτών από επιβαρύνσεις κατά την κατασκευαστική περίοδο. Η δέσμευση αυτή δεν ταυτίζεται με το σύνολο των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της Κύπρου. Επιπλέον, οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες εκτιμώνται σε περίπου €2 εκατ. πριν από την ολοκλήρωση και €15,5 εκατ. κατά τη λειτουργία, με ισόποση κατανομή μεταξύ των δύο χωρών.

Το ουσιαστικό οικονομικό ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί το πρόσθετο κόστος σε περίπτωση υπερβάσεων, καθυστερήσεων ή μεταβολής των τεχνικών δεδομένων. Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες, δεν μειώνει όμως αυτομάτως το κόστος που ενδέχεται να ανακτηθεί από τους καταναλωτές. Καθοριστικοί είναι οι όροι απόδοσης των κεφαλαίων και ανάκτησης των δαπανών μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Συνεπώς, η αποσαφήνιση των χρηματοδοτικών όρων, της κατανομής των κινδύνων και των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου.

Ποιο είναι το όφελος για την Κύπρο;

Οι Παντελής Μπίσκας και Χρήστος Σίμογλου εξέτασαν τα δυνητικά οικονομικά οφέλη της διασύνδεσης σε μελέτη προσομοίωσης, την οποία παρουσίασε ο Παντελής Μπίσκας στο συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ. Στο σενάριο για το 2035, με διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα 500 MW, το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει από €120,49/MWh χωρίς τη διασύνδεση σε €99,14/MWh, δηλαδή κατά περίπου 18%. Η αντίστοιχη εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση για τους καταναλωτές στην Κύπρο ανέρχεται σε €123,7 εκατ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές και δεν αποτελούν εγγύηση αντίστοιχης μείωσης των τελικών λογαριασμών.

Το οικονομικό όφελος προκύπτει από τη δυνατότητα εισαγωγής φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας και εξαγωγής πλεονάζουσας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, με τις περικοπές πράσινης ενέργειας να περιορίζονται, στο συγκεκριμένο σενάριο, από 11,8% σε 4,5%. Παράλληλα, η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας στα 750 ή 1.000 MW δεν συνεπάγεται ανάλογη αύξηση του οικονομικού οφέλους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής αξιοποίησης της διασύνδεσης έναντι της μέγιστης τεχνικής δυναμικότητάς της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στην τιμή του φυσικού αερίου. Εάν η Κύπρος εξασφαλίσει φυσικό αέριο κατά €10/MWh φθηνότερο από την τιμή αναφοράς, η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση για τους καταναλωτές από τη διασύνδεση περιορίζεται στα €40–€50 εκατ. για τις δύο χώρες, εκ των οποίων €23–€27 εκατ. αφορούν την Κύπρο. Αυτό συμβαίνει επειδή η φθηνότερη εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή μειώνει το περιθώριο εξοικονόμησης από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, η οικονομική αξιολόγηση του GSI πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις εξελίξεις στο κόστος εγχώριας παραγωγής.

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι κατά πόσο η εξοικονόμηση θα αποτυπωθεί στους τελικούς λογαριασμούς, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα και περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, η προσομοίωση δεν αποτελεί πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς δεν συνυπολογίζει την επενδυτική δαπάνη και την κατανομή της. Το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί και από το κόστος χρηματοδότησης, τις χρεώσεις χρήσης της διασύνδεσης και την ανάκτηση των επενδυτικών δαπανών. Η διάκριση μεταξύ δυνητικής εξοικονόμησης και καθαρού οικονομικού οφέλους είναι, επομένως, καθοριστική για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του GSI.

Οι προϋποθέσεις για οικονομικό όφελος

Η οικονομική βιωσιμότητα του GSI προϋποθέτει την ένταξή του στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό και δημοσιονομικό σχεδιασμό της Κύπρου, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική και δημόσια αξιολόγηση του συνολικού κόστους και της οικονομικής απόδοσης του έργου, με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις κατασκευαστικές και λειτουργικές δαπάνες, τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις. Η αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει διαφορετικά σενάρια τιμών καυσίμων, ζήτησης και διαθεσιμότητας της διασύνδεσης, ώστε η οικονομική βιωσιμότητα να μην τεκμηριώνεται στη βάση μίας μόνο πρόβλεψης.

Παράλληλα, η υλοποίηση του GSI πρέπει να συνδυαστεί με επενδύσεις στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, στην αναβάθμιση του εγχώριου δικτύου και στην καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να περιοριστούν οι περικοπές πράσινης ενέργειας και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συστηματική παρακολούθηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, του βαθμού στον οποίο η μείωση του κόστους προμήθειας αποτυπώνεται στις τελικές χρεώσεις ηλεκτρισμού. Η δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και η ανάλυση τυχόν αποκλίσεων θα επιτρέπουν να αξιολογείται κατά πόσο οι εξοικονομήσεις μεταφέρονται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις ή αντισταθμίζονται από άλλες χρεώσεις.

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη αποτελεί στρατηγική ευκαιρία, η οποία, ωστόσο, πρέπει να αξιολογηθεί με αυστηρά οικονομικά κριτήρια. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η άρση της ενεργειακής απομόνωσης, αλλά η διασφάλιση ότι τα αναμενόμενα οφέλη δικαιολογούν το κόστος και τους κινδύνους της επένδυσης. Τελικά,η επιτυχία του GSI θα κριθεί όχι μόνο από την ολοκλήρωση του έργου, αλλά κυρίως από τη συμβολή του στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.

*Senior Auditor | Economic Analyst