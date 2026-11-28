Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Η στασιμότητα και η συνέχιση της σημερινής κατάστασης. Και ποιον εξυπηρετεί τελικά περισσότερο η διαιώνιση της σημερινής κατάστασης; Ας δούμε και το άλλο. Το ΕΛΑΜ και γενικότερα η ακροδεξιά διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για τη μετονομασία δρόμων με τουρκικά ονόματα στις ελεύθερες περιοχές. Την ίδια στιγμή, στα κατεχόμενα, η Τουρκία και οι κατοχικές αρχές αλλάζουν ονομασίες δρόμων, χωριών και περιοχών, επιβάλλοντας τουρκογενείς ονομασίες και επιχειρώντας να αλλοιώσουν τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τόπου. Δύο εντελώς αντίθετες αφετηρίες, που τελικά καταλήγουν στην ίδια λογική: οτιδήποτε θυμίζει την άλλη κοινότητα πρέπει να εξαφανιστεί από τον δημόσιο χώρο.

Το ΕΛΑΜ, από την άλλη, ζητά ακόμη και κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων θα παρουσιαστεί διεθνώς ως απόδειξη ότι η Κύπρος απομονώνει πλήρως τους Τουρκοκύπριους, τους αποκλείει από την ελεύθερη πρόσβαση στις ελεύθερες περιοχές και δεν επιθυμεί πραγματική επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Άρα, αφού οι δύο κοινότητες δεν μπορούν ούτε καν να συνυπάρξουν ή να επικοινωνήσουν, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει σε αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Και τα παραδείγματα δεν σταματούν εδώ. Υπάρχει η δράση. Υπάρχει η ρητορική. Υπάρχουν ακόμη και συνθήματα όπως το «Η Κύπρος είναι ελληνική». Ένα σύνθημα που λειτουργεί σχεδόν σαν καθρέφτης του «Η Κύπρος είναι τουρκική». Η μία πλευρά αρνείται ουσιαστικά την ύπαρξη και τα δικαιώματα της άλλης και η άλλη απαντά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Υπάρχει επίσης η απαξίωση της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΕΛΑΜ να μην έχει προβάλει ποτέ τη σημαία της χώρας που δρα και είναι μέλος του κοινοβουλίου της. Όλες αυτές οι κινήσεις δεν εκνευρίζουν απαραίτητα την Τουρκία. Αντίθετα, της προσφέρουν στο πιάτο ακριβώς τα επιχειρήματα που χρειάζεται.

Της δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάζει διεθνώς μια εικόνα στην οποία οι Ελληνοκύπριοι δεν αποδέχονται τους Τουρκοκύπριους ως ισότιμους συμπολίτες, δεν θέλουν επαφή μαζί τους, δεν θέλουν συμβίωση και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την Κύπρο ως αποκλειστικά ελληνική χώρα, στην οποία οι μη Έλληνες δεν έχουν χώρο ή αν έχουν είναι περιορισμένος και απομονωμένος.

Και όσο πιο έντονη γίνεται αυτή η εικόνα, τόσο πιο εύκολο γίνεται για την Τουρκία να υποστηρίζει τη δική της θέση: «Αφού δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, γιατί να μην υπάρχουν δύο χωριστά κράτη;».

Εντέλει πολλές από τις πολιτικές και τις κινήσεις του καταλήγουν, έστω και άθελά του, να εξυπηρετούν ακριβώς εκείνη τη στρατηγική που υποτίθεται ότι πολεμά. Και αυτό είναι ίσως ακόμη πιο επικίνδυνο. Τελικά, ποιον εξυπηρετούν πραγματικά αυτές οι «πατριωτικές» πολιτικές;

*Σκεπτόμενου πολίτη