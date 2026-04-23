Είναι ένας από τους δύο ιδρυτικούς εταίρους, λέει

Ο Τουφάν έχει φάει κόλλημα. Λέει «είμαστε ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας». Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι ίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία; Ή μήπως οι πραγματικοί ιδρυτές είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις; Σε ένα περιεκτικό άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» πάνω σε αυτό το θέμα πριν μερικές βδομάδες, ο Νιγιαζί Κιζίλγιουρεκ φέρει ένσταση στην έκφραση «δύο ίσοι ιδρυτικοί εταίροι» που χρησιμοποιεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Λέει το εξής: «Οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι ιδρυτές, είναι σε θέση επικυρωτική». Δηλαδή, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις συμφώνησαν μεταξύ τους, ίδρυσαν τη Δημοκρατία και οι δύο κοινότητες την ενέκριναν υπογράφοντάς την. Το εκφράζει ως εξής ο Κιζίλγιουρεκ:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε ως ένα κράτος με περιορισμένη εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία και περιορισμένες εξουσίες, με μια διεθνή συμφωνία που υπέγραψαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Τουρκία. Ο Μακάριος που εκπροσωπούσε τους Ελληνοκυπρίους και ο δρ Κιουτσιούκ που εκπροσωπούσε τους Τουρκοκυπρίους ανακοίνωσαν ότι αποδέχονται αυτές τις συμφωνίες και απαίτησαν τη διακυβέρνηση του κράτους στη βάση της πολιτικής ισότητας που για τους Τουρκοκυπρίους ήταν μια περιορισμένη ισότητα. Η κρατική διακυβέρνηση καθιστούσε αναγκαία τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων αλλά οι πλευρές δεν ήταν χωριστά κυριαρχικά ίσες. Ούτε κατείχαν χωριστά κυριαρχικά δικαιώματα».

Αυτές οι διαπιστώσεις είναι σωστές. Δεν τα εξήγησε αυτά στον Τουφάν Έρχιουρμαν ο Νιγιαζί Κιζίλγιουρεκ; Δεν του είπε «είσαι σε λάθος δρόμο, δεν σε επαληθεύει η Ιστορία»; Εξ όσων γνωρίζω, είναι δύο στενοί φίλοι. Έκαναν και τηλεοπτικά προγράμματα μαζί πολύ καιρό. Γίνεται αντιληπτό ότι ο Νιγιαζί Κιζίλγιουρεκ έγραψε αυτό το άρθρο για να προειδοποιήσει τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Όμως, φαίνεται πως ο Τουφάν δεν συμφωνεί με τον Νιγιαζί. Αν και πέρασαν βδομάδες από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, φαίνεται πως δεν έχει διδαχθεί καθόλου από αυτό. Και όσοι δεν ξέρουν τις πραγματικότητες επαινούν την ομιλία που έκανε ο Τουφάν στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας και βλέπουν ως πολύ λαμπρή ιδέα την έκφραση «είμαστε ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους της Δημοκρατίας».

Ο Τουφάν απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα στην ερώτηση «υποστηρίζετε τα δύο κράτη;» που του υποβλήθηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Αττάλεια. Δεν πρέπει να στεκόμαστε στις έννοιες, λέει. Το σημαντικό είναι το περιεχόμενο, λέει. Αν εκείνος που υπέβαλε την ερώτηση ήταν δημοσιογράφος με βαρύτητα δεν θα θεωρούσε ικανοποιητική αυτή την απάντηση και θα τον πίεζε μέχρι να πάρει ξεκάθαρη απάντηση. Είσαι ή δεν είσαι υπέρ των δύο κρατών; Δεν χρειάζεται να μασάμε τα λόγια μας. Αυτή η ερώτηση έχει μια απάντηση. Δεν έχει άλλη! Ο Τουφάν υποστηρίζει τα δύο κράτη χωρίς να χρησιμοποιεί τη φράση δύο κράτη, για να μην θίξει τους υποστηρικτές του. Άλλωστε, κατάφερε να παγώσει τις διαπραγματεύσεις με τις προϋποθέσεις που έθεσε στον Χριστοδουλίδη και τις αποκαλεί «μεθοδολογία». Αυτό ήθελε ουσιαστικά η Άγκυρα. Θέτει και αυτός τον όρο της αποδοχής της κυριαρχίας, όπως ο Τατάρ. Απαιτεί την αποδοχή της πολιτικής ισότητας χωρίς να γίνει καμία διαπραγμάτευση.

Θεωρεί κατακτητή την ελληνοκυπριακή πλευρά στο νησί, όχι την Τουρκία. Κατέχουν τη Δημοκρατία που είμαστε ένας από τους δύο ιδρυτικούς της εταίρους, λέει! Και εμείς θα πάρουμε αυτά τα δικαιώματά «με το έτσι θέλω», λέει! Πάρα πολλοί τα αποδέχονται ως εντάξει όλα αυτά, επειδή τα λέει ο Τουφάν, όχι ο Τατάρ. Εκείνοι που χαλούν τον κόσμο μόλις οι Ελληνοκύπριοι πουν «τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια», σαν να πρόκειται να δεχτούμε επίθεση, μπορούν να λένε άνετα στην άλλη πλευρά από τα κατεχόμενα εδάφη ότι «θα πάρουμε τα δικαιώματά μας με το έτσι θέλω»! Ναι, ρε κύριε. Δικός σου είναι και ο βορράς, δικός σου και ο νότος! Πήγαινε πάρε τον! Είναι ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους, λέει! Τώρα το θυμήθηκες; Άφησες ευχαρίστως αυτή τη Δημοκρατία στην άλλη πλευρά και έφυγες. Κατέκτησες το μισό νησί με την ξιφολόγχη. Λεηλάτησες τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων τους οποίους έδιωξες στον νότο. Ίδρυσες ένα χωριστό κράτος στον βορρά. Βγαίνεις στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών και ζητάς αναγνώριση από όλους. Αν επιχειρήσω να γράφω τι άλλο έκανες μέσα σε 52 χρόνια, δεν θα αρκέσουν οι σελίδες τούτες. Και τώρα ζητάς κυριαρχία για τα εδάφη που κατέκτησες. Θα θιγείς αν η άλλη πλευρά πει «θα πάρουμε τα δικαιώματά μας με το έτσι θέλω». Τι παράλογες υποθέσεις είναι αυτές…