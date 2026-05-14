Η άνοδος του εθνικισμού στην Κύπρο που δεν μπορεί να εμποδιστεί

Ήταν αναπόφευκτο να κλιμακώσουν τον εθνικισμό στον νότο οι αλαζονικές και αναιδείς ενέργειες των κρατούντων στον βορρά. Το ΕΛΑΜ, που πολλαπλασίασε τις ψήφους του σε μερικές εκλογές στον νότο και λέγεται ότι αυτή τη στιγμή ανήλθε στην τρίτη θέση, οφείλει αυτό το γεγονός στις τουρκικές ενέργειες στο νησί. Και σε εκείνους στην ελληνοκυπριακή κοινότητα που το παραγνωρίζουν αυτό, για χάρη της ειρήνης. Σε εκείνους που αποφεύγουν επιμελώς να χρησιμοποιήσουν στις διμερείς σχέσεις ακόμα και τη λέξη «κατοχή» για να ικανοποιήσουν τους Τουρκοκύπριους οπαδούς της ειρήνης. Το ΕΛΑΜ οφείλει ένα ευχαριστώ σε όλους τους. Δεν πολλαπλασίασε τις ψήφους του στα καλά καθούμενα. Για χάρη αυτών των παραγόντων τις πολλαπλασίασε. Μετά το Σχέδιο Ανάν, η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε πολλά βήματα προς τα πίσω. Μάλιστα, για κάποιο διάστημα υπήρξαν κάποιοι που επιχείρησαν να αλλάξουν ακόμα και τη λέξη κατοχή στο λεξιλόγιό μας.

Η λεηλασία ελληνοκυπριακών περιουσιών στον βορρά. Το άνοιγμα μέρους του κλειστού Βαρωσιού για «τουριστικές» επισκέψεις. Τα νταηλίκια των αξιωματούχων στην Άγκυρα που κάθε τόσο λένε ότι «μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ». Η δημιουργία αεροπορικής βάσης στο Λευκόνοικο. Η σύλληψη των Ελληνοκυπρίων που ήρθαν να δουν τα σπίτια τους στην Αμμόχωστο. Η δικαστική διαδικασία που μετατράπηκε σε βάσανο. Και το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είπαν και πολλά γι’ αυτά. Όλα αυτά γράφτηκαν ως συν στο δεφτέρι του ΕΛΑΜ. Το γεγονός ότι πέρασε πέραν του μισού αιώνα από την εισβολή και την κατοχή και ακόμα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα τελειώσει αυτή η κατοχή, κλιμάκωσε τον εθνικισμό στον νότο. Αυξήθηκε και ο αριθμός εκείνων που μνημονεύουν την ΕΟΚΑ με συμπάθεια στην κοινότητα και την νοσταλγούν.

Στον βορρά υπάρχουν κάποιοι που αντιμετωπίζουν με ανησυχία την άνοδο του ΕΛΑΜ. Όμως, βολεύει πολύ τους κρατούντες εχθρούς της λύσης και της ειρήνης. Ο κλιμακούμενος εθνικισμός στον νότο δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στο να κλιμακώνει και τον εθνικισμό στον βορρά. Τρέφουν ο ένας τον άλλον. Ενόσω εξοπλίζεται ο ένας, εξοπλίζεται και ο άλλος. Αφιερώνουν μεγαλύτερα ποσά στους προϋπολογισμούς τους γι’ αυτό. Τις προάλλες, ένας αξιωματούχος από την Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει βάση παραγωγής και εκπαιδευτικό κέντρο μη επανδρωμένων πτητικών μέσων στην Κύπρο. Δεν υπήρξε αντίδραση σε αυτό από κανένα πολιτικό μας κόμμα και από καμία οργάνωση μέσα στην κοινότητά μας. Άλλωστε, μετά την εγκατάσταση του Τουφάν Έρχουρμαν στο προεδρικό συγκρότημα, αποδυναμώθηκε αρκετά η αντιπολίτευση κατά της Τουρκίας μέσα στην κοινότητα. Κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Οι αντιπολιτευόμενοι αντιπολιτεύονται σαν να μην είναι η Τουρκία αυτή που μας διοικεί εδώ. Όμως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί υπεύθυνη την Τουρκία για όσα συμβαίνουν εδώ. Η Τουρκία πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένη για το γεγονός ότι καβγαδίζουμε μεταξύ μας για το ρουσφέτι και τη διαφθορά. Τα παιδιά μαλώνουν. Άσε τα να μαλώνουν. Αρκεί να μη λένε κουβέντες γι’ αυτήν. Μάλιστα, κάποιοι ανάμεσά μας καταγγέλλουν άλλους εδώ στην Τουρκία σαν να μην υπάρχει καθόλου αυτή σε όλα αυτά τα ρεζιλίκια που ζούμε. Για να διορθώσει την κατάσταση. Τι μεγάλη αφροσύνη. Ελπίζουν σε βοήθεια από τον άνδρα ο οποίος είναι πρωταθλητής της διαφθοράς στην Τουρκία. Μου θυμίζουν τον John Rabe. Ποιος είναι ο John Rabe; Ήταν ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Siemens στην Κίνα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ταυτοχρόνως ήταν Ναζί. Όταν οι Ιάπωνες επιτέθηκαν στους Κινέζους, αποτάθηκε στον Χίτλερ ζητώντας τη βοήθειά του. Όμως, η Ιαπωνία ήταν σύμμαχος του Χίτλερ. Σκεφτείτε. Ο καημένος John Rabe ζήτησε βοήθεια από έναν φασίστα ενάντια σε άλλον φασίστα! Σε τι διαφέρουν εκείνοι που ζητούν βοήθεια από τον Ταγγίπ Έρντογαν για να μας φέρει μια δίκαιη τάξη πραγμάτων;

Ναι, ο εθνικισμός στην Κύπρο κλιμακώνεται άσχημα. Και στις δύο πλευρές. Οι φανατικοί στον βορρά εμφανίζονται σαν να ανησυχούν από την άνοδο του ΕΛΑΜ στον νότο, όμως ουσιαστικά χαίρονται. Οι δε οπαδοί της λύσης και της ειρήνης ζητούν να κλείσει το ΕΛΑΜ, όπως η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Σάμπως και οι ίδιοι έκλεισαν τα δικά τους φασιστικά κόμματα και θα τα κλείσουν και αυτοί!