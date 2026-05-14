Προειδοποίηση Σι σε Τραμπ κατά τη συνάντησή τους: Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Η είδηση για την προειδοποίηση του Κινέζου προέδρου έγινε γνωστή αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαν κεκλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, η οποία κράτησε συνολικά περίπου δυο ώρες.

Εντυπωσιακή υποδοχή με όλες τις τιμές

Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην Πλατεία Τιενανμέν υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής τους στο Πεκίνο. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι «ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι» και κάλεσε ΗΠΑ και Κίνα να «είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», ενώ ο Τραμπ έκανε λόγο για «φανταστική σχέση» με τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τον ίδιο και την Κίνα.

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ έφθασε στην πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός με επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι του Λαού, όπου διεξάγονται σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις στην Κίνα, όπως οι ετήσιες συνεδριάσεις του κινεζικού κοινοβουλίου και των ανώτατων συμβουλευτικών οργάνων του κράτους.

Στρατιωτική τελετή και εθνικοί ύμνοι

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, και στη συνέχεια τον κινεζικό ύμνο.

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής.

Δίπλα στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τόσο την αμερικανική όσο και την κινεζική αντιπροσωπεία αξιωματούχων που τον περίμεναν στην πλατεία.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας»

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και πως η διεθνής σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη και είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό παράδειγμα του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης στην Αρχαία Ελλάδα.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», είπε.

Κλείνοντας, ο Σι χαρακτήρισε αυτά τα ζητήματα «ερωτήματα ζωτικής σημασίας για την ιστορία, για τον κόσμο και για τους λαούς», προσθέτοντας ότι αποτελούν «τα ερωτήματα της εποχής μας» τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι δύο ηγέτες.

Ο Σι κάλεσε τις δύο χώρες να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης.

«Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, να πετυχαίνουμε ο ένας για τον άλλον, να ευημερούμε μαζί και να διαμορφώσουμε έναν σωστό τρόπο συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων στη νέα εποχή», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Τραμπ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους «φανταστική» και τόνισε ότι έχει «μεγάλο σεβασμό» για τον Κινέζο ηγέτη και την Κίνα. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι «μεγάλο ηγέτη». Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει στις συνομιλίες για το αμοιβαίο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα. «Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο κ. Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού και προχώρησαν στις διμερείς συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες κράτησαν περίπου δύο ώρες.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και κορυφαίοι επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA Τζένσεν Χουάνγκ και ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ.

Στο επίκεντρο εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση των δύο ηγετών, πολιτιστική επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού και επίσημο κρατικό δείπνο.

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας, οι περιορισμοί στην τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο, στο περιθώριο διεθνούς συνόδου στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία.

