Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Δεύτερη πυρκαγιά στη Λακατάμια - Σκυβαλοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκυβαλοφόρο τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα X, στις 3:40 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε σκυβαλοφόρο σταθμευμένο σε περιφραγμένο χώρο Δήμου Λακατάμιας παρά την βιομηχανική περιοχή Χαλεπιανών.

Από την πυρκαγιά, προσθέτει ο ίδιος, το σκυβαλοφόρο όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα οχήματα και θα ακολουθήσει διερεύνηση.

Στο μεταξύ, 10 λεπτά νωρίτερα, είχε γίνει ανταπόκριση για πυρκαγιά σε σωματείο στη Λακατάμια. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα έπαθε εκτεταμένες ζημιές το εσωτερικό του σωματείου ως επίσης και εξοπλισμός του.  

Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

