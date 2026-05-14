Δεύτερη πυρκαγιά στη Λακατάμια - Σκυβαλοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκυβαλοφόρο τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα X, στις 3:40 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε σκυβαλοφόρο σταθμευμένο σε περιφραγμένο χώρο Δήμου Λακατάμιας παρά την βιομηχανική περιοχή Χαλεπιανών.

Από την πυρκαγιά, προσθέτει ο ίδιος, το σκυβαλοφόρο όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα οχήματα και θα ακολουθήσει διερεύνηση.

Στο μεταξύ, 10 λεπτά νωρίτερα, είχε γίνει ανταπόκριση για πυρκαγιά σε σωματείο στη Λακατάμια. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα έπαθε εκτεταμένες ζημιές το εσωτερικό του σωματείου ως επίσης και εξοπλισμός του.

Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα.