Μήπως έχουμε εθιστεί στη δυσοσμία και τη βρομιά;

Τέλος καλό όλα καλά. Πλακατζού τελικά η «Σάντη». Όλα ψέματα. Δεν έγινε και τίποτα. Μηνύματα έφτιαχνε η κυρία. Τίποτα το μεμπτό. Τώρα αν υπήρξαν ορισμένοι που την πήραν στα σοβαρά, πρόβλημά τους. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει νόμος που να ποινικοποιεί την πλάκα. Ο δικαστής φαίνεται να μην έχει κανένα παράπονο. Αφού, όπως ισχυρίζεται,της φέρθηκε σαν πατέρας. Σίγουρα θα κατανοεί την «αταξία» του «παιδιού» του. Οι Μακάριος Δρουσιώτης και Στέλιος Ορφανίδης, ούτε αυτοί πρέπει να έχουν παράπονο. Παραπλανήθηκαν από μια πανέξυπνη γυναίκα, η οποία τους έμπλεξε μεν αλλά, από την άλλη, απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα. Άλλοι θα πλήρωναν πολλά λεφτά για να γίνουν τόσο γνωστοί. Επιπρόσθετα, ο Μακάριος Δρουσιώτης θα πρέπει να ευγνωμονεί την Αστυνομία γιατί ακόμη κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο Νίκος Κληρίδης μπορεί να ταλαιπωρήθηκε το Μεγάλο Σάββατο, αλλά κέρδισε στο Ανώτατο, πήρε πίσω το κινητό του και όλα τελείωσαν χωρίς παρατράγουδα. Τώρα, αν η Αστυνομία πήρε και κανένα αντίγραφο των δεδομένων του, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι άνθρωποι δεν το έπραξαν κακόβουλα. Το είχαν εκεί και απλώς μπήκαν στον πειρασμό. Από περιέργεια έκαναν ό,τι έκαναν. Ακόμα, αν διέγραψαν ορισμένα στοιχεία σίγουρα δεν έγινε σκόπιμα αλλά κατά λάθος.

Ο ΠτΔ και αυτός χαρούμενος. Προστάτευσε τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Μπορεί να υπήρξαν κάποια παρατράγουδα με τις έρευνες αλλά το εύρημα του πορίσματος είναι αυτό που συμφωνήθηκε πριν τις έρευνες. Σίγουρα υπήρξαν διαρροές σε συγκεκριμένο Μέσο αλλά και αυτό είναι κατανοητό. Η Αστυνομία ήθελε να κρατά ενήμερους τους πολίτες για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Βρε χαϊβάνια είπαμε, ο Κύπριος είναι εθισμένος στο δούλεμα και στο κούρεμα, αλλά είπαμε κούρεμα μόνο όχι αποκεφαλισμό. Η υπόθεση «Σάντη» επιβεβαίωσε το γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχει μεν ένα ψευδοκράτος στον βορρά αλλά και ένα άλλο μεγαλύτερο στον νότο. Μόνο σε ένα ψευδοκράτος οι εισαγγελείς, για τους οποίους υπάρχει αναφορά στα μηνύματα, συντονίζουν τις έρευνες, δηλαδή ερευνούν τους εαυτούς τους. Μόνο σε ένα ψευδοκράτος ο ΠτΔ συντονίζει τις έρευνες. Μόνο σε ένα ψευδοκράτος κατηγορούν τους καταγγέλλοντες αντί για τους καταγγελλόμενους.

Το ότι τα μηνύματα και τα ηχητικά είναι πέρα για πέρα αληθινά είναι προφανές. Εκτός του ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον κάποιος να κατασκευάσει μια τέτοια ιστορία, εκτός του ότι το περιεχόμενο αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα, εκτός του ότι χρονικά τα sms συμπίπτουν με τα screenshots, υπάρχει και ένα άλλο αδιάσειστο στοιχείο. Η αυθεντικότητα των μηνυμάτων επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη. Η άρνησή του να διορίσει ποινικούς ανακριτές αυτό αποδεικνύει. Αν ήταν πλαστά, ο ΠτΔ θα διόριζε πλειάδα ποινικών ανακριτών για να κυνηγήσει τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Δεν είμαι μάγος ή προφήτης αλλά σε αυτόν τον τόπο τα πάντα είναι προβλέψιμα. Η υπόθεση αυτή έχει πολλά ακόμα επεισόδια, με τραγικό τέλος για ορισμένους. Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη η υπόθεση αυτή θα στιγματίσει την πολιτική του καριέρα. Για τον ΔΗΣΥ, ο οποίος ήταν ο μόνος που μέσα σε λίγες ώρες αποφάνθηκε για τη μυθοπλασία της υπόθεσης, το τίμημα θα είναι μια πιθανή διάσπαση. Για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η οποία πρόθυμα συνεργάστηκε με τους εμπνευστές της συγκάλυψης, η τιμωρία θα είναι η απώλεια της προεδρίας της Βουλής.

Για τους υπόλοιπους, εισαγγελείς, αρχηγούς και παρατρεχάμενούς τους, εκεί που είναι εφικτό θα πάνε σπίτι τους και εκεί που δεν υπάρχει διαδικασία παύσης θα συνεχίσουν την πορεία τους με την πλήρη απαξίωση από τον λαό. Όλα αυτά θα συμβούν γιατί όλοι αυτοί που συμμετείχαν στο σκάνδαλο της συγκάλυψης λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο ή τους ξενοδόχους. Πρώτος ξενοδόχος η «Σάντη», η οποία σε κάποια στιγμή θα σπάσει και θα πει την αλήθεια. Δεύτερος ξενοδόχος ο λαός. Δυστυχώς, δεν υπολόγισαν ότι ο λαός δεν μπορεί να φάει αμάσητες όλες αυτές τις γελοιότητες.

Η δημοσιοποίηση του δήθεν πορίσματος, πριν τις σημερινές εκλογές, αποτελεί πράξη πρωτόγνωρης πολιτικής δολιοφθοράς. Είτε η δημοσιοποίηση έγινε με επίσημη ανακοίνωση είτε με επιλεγμένη διαρροή σε συγκεκριμένο Μέσο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, πράξη πολιτικής διαφθοράς είναι που συναντάς μόνο σε τριτοκοσμικά κράτη. Ένα πόρισμα με δεδομένο το εύρημα πριν την έρευνα, ένα πόρισμα ελλιπούς ή επιλεκτικής διερεύνησης ή αν θέλετε ένα πόρισμα κατά παραγγελία δεν δημοσιοποιείται πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Αν μιλούν για ανάγκη διαφάνειας τότε ο πολίτης, πριν πάει στην κάλπη, θα έπρεπε να είχε μπροστά του και τα άλλα δύο πορίσματα που εκκρεμούν, το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» και το λεγόμενο Videogate. Όλοι θυμήθηκαν τώρα τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Μα, επιτέλους, ποιους θεσμούς;

Όταν η ίδια η προεδρία γελοιοποιείται, τι άλλο να περιμένει κανείς. «Εμείς ως εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα και με την ανεξαρτησία των θεσμών, δεν έχουμε ούτε κάποια ενημέρωση, ούτε ασφαλώς έχουμε την όποια εμπλοκή στην πορεία ή στην εξέλιξη των ερευνών, ούτε και θα έπρεπε να έχουμε», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την υπόθεση «Σάντη». Με πιο δικαίωμα κύριε εκπρόσωπε βρίζεις τους πολίτες; Ναι, κύριε, το ξεδιάντροπο δούλεμα ισοδυναμεί με βρισιά. Συμφωνώ στο ότι η εκτελεστική εξουσία δεν θα έπρεπε να έχει την παραμικρή εμπλοκή. Όμως, απ' ό,τι αποδεικνύεται ο σημερινός ΠτΔ έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής ότι αυτός ελέγχει προσωπικά τα πάντα, πόσω μάλλον την υπόθεση αυτή. Ακόμα και οι στοχευμένες διαρροές κατευθύνονται από το Προεδρικό. Το Προεδρικό αποφασίζει ως προς το τι, πότε και σε ποιο μέσο θα γίνει η διαρροή. Έχουν εκεί τον γνωστό άνθρωπο για όλες τις δουλειές, ο οποίος τώρα συντονίζει τις διαρροές στον Τύπο.

Συνεπώς, κύριοι του Προεδρικού, κύριοι του ΔΗΣΥ, που κόπτεστε για τους θεσμούς, ένα πρέπει να καταλάβετε. Δεν υπάρχουν θεσμοί για να μπορεί κάποιος να τους σεβαστεί. Γι' αυτό είστε εσείς υπεύθυνοι. Εσείς κύριοι του ΔΗΣΥ κυβερνήσατε για δέκα χρόνια και καταστρέψατε τους θεσμούς. Να αφήσετε κατά μέρος τις νουθεσίες περί θεσμών και πράσινα άλογα και να απολογηθείτε. Κύριοι του ΔΗΣΥ, αυτόν που καθυβρίζετε καθημερινά και τον αποκαλείτε φαιδρό λαϊκιστή, τις δίκες σας κοπριές προσπαθεί να καθαρίσει. Τουλάχιστον σιωπάτε γιατί καταντήσατε εκνευριστικοί και αναιδείς. Αυτά δυστυχώς είναι τα νέα ήθη διακυβέρνησης που προεκλογικά διακήρυττε ο κύριος Πρόεδρος. Υποσχόταν φως και κινείται σε πλήρη σκότος. Υποσχόταν άνοιξη και έφερε βαρυχειμωνιά. Υποσχόταν σεβασμό στον πολίτη και ανήγαγε το δούλεμα σε επιστήμη.

Πραγματικά ζούμε σε ένα κράτος-παρωδία. Σε ένα κράτος που δεν μπορείς να εμπιστευτείς και να πιστέψεις κανέναν. Σε ένα κράτος που μια υπόθεση όπως το θέμα «Σάντη» το ισοπέδωσε εντελώς. Εκεί που είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία, τους σκεπάσαμε με επιπρόσθετη κοπριά και έτσι αυξάνονται η δυσοσμία και η βρομιά. Μήπως έχουμε εθιστεί στη δυσοσμία και τη βρομιά;