Τέλος ο συναγερμός στα εμπορικά κέντρα - Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα απειλητικά μηνύματα

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της Αστυνομίας στα εμπορικά κέντρα που είχαν τεθεί σε συναγερμό μετά τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο ή ανησυχητικό.

Σε νέα ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι έλεγχοι στο Nicosia Mall και στο ΚΕΜΑ στη Λευκωσία έχουν ολοκληρωθεί, ενώ από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν προέκυψε οποιοδήποτε εύρημα που να προκαλεί ανησυχία.

Όπως διευκρινίζεται, απειλητικά μηνύματα είχαν σταλεί επίσης στο Mall of Cyprus στη Λευκωσία, στο Kings Avenue Mall στην Πάφο, καθώς και σε άλλα σημεία. Όλες οι αναφορές αξιολογήθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές και, έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε ύποπτο.

Παρά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Οι ανακριτές συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του αποστολέα ή των αποστολέων των απειλητικών μηνυμάτων.

Η Αστυνομία ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξε κατά τη διάρκεια των προληπτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση εφόσον προκύψει οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο.