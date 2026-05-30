Η νέα πολιτική ρευστότητα στην Κύπρο

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 στην Κύπρο, φαίνεται πως εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο πολιτικής ρευστότητας και ανακατατάξεων καθώς μετά την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τρία βασικά ερωτήματα: ποιοι κέρδισαν πραγματικά τις εκλογές, ποιοι βγαίνουν κρίσιμα τραυματισμένοι και τι σημαίνει το αποτέλεσμα για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τις προεδρικές του 2028.

Το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα αφορά τη σταδιακή αποδυνάμωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος. Η νέα Βουλή φαίνεται πιο πολυκερματισμένη από ποτέ, με τα μεγάλα κόμματα να χάνουν την απόλυτη κυριαρχία που είχαν μεταπολιτευτικά. Το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες του συστήματος, όμως η εκλογική τους ισχύς μειώνεται σταθερά, ενώ ενισχύονται μικρότεροι σχηματισμοί, που εκφράζουν είτε αντισυστημική διάθεση είτε πιο εξειδικευμένες πολιτικές ταυτότητες. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο· αντανακλά μιαν ευρύτερη ευρωπαϊκή κρίση εκπροσώπησης, όπου οι ψηφοφόροι δυσκολεύονται να ταυτιστούν με τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας.

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης είναι η περαιτέρω άνοδος του ΕΛΑΜ. Η ενίσχυση της ακροδεξιάς καταγράφεται πλέον ως σταθερή τάση και όχι ως συγκυριακή διαμαρτυρία. Στις εκλογές φάνηκε ότι το ΕΛΑΜ έχει καταφέρει να μετατραπεί από κόμμα περιθωρίου σε υπολογίσιμη πολιτική δύναμη, αξιοποιώντας την κοινωνική ανασφάλεια, τη δυσαρέσκεια προς τους θεσμούς και την απογοήτευση από τα παραδοσιακά κόμματα. Η επιτυχία του δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο, κυρίως για τον ΔΗΣΥ, ο οποίος βλέπει σημαντικό μέρος της παραδοσιακής δεξιάς βάσης του να μετακινείται προς πιο σκληρές και αντισυστημικές επιλογές.

Ο ΔΗΣΥ αναδεικνύεται ίσως ως ο μεγάλος γρίφος της επόμενης μέρας. Παρότι παραμένει ένας από τους βασικούς παίκτες, η παράταξη δείχνει εγκλωβισμένη σε εσωτερικές αντιφάσεις. Από τη μία επιχειρεί να επανακτήσει τον φιλελεύθερο, θεσμικό χαρακτήρα της· από την άλλη πιέζεται να απαντήσει στην άνοδο του ΕΛΑΜ χωρίς να χάσει κι άλλο δεξιό ακροατήριο. Η ηγεσία της Αννίτας Δημητρίου φαίνεται να δοκιμάζεται σε αυτό το μεταβατικό περιβάλλον. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο ΔΗΣΥ θα επιλέξει μια στρατηγική ιδεολογικής καθαρότητας ή αν θα κινηθεί προς πιο λαϊκιστικές και σκληρές θέσεις ώστε να περιορίσει τις διαρροές. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει και το μέλλον του κόμματος μέχρι το 2028.

Το ΑΚΕΛ αντιμετωπίζει διαφορετικής φύσης πρόβλημα. Η εκλογική του βάση παραμένει πιο σταθερή, όμως το κόμμα δυσκολεύεται να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει πλειοψηφική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το αποτέλεσμα αγγίζει έμμεσα το στρατηγικό αδιέξοδο της αριστεράς στην Κύπρο: πώς μπορεί να διευρυνθεί προς το κέντρο χωρίς να χάσει την ιδεολογική της ταυτότητα; Παράλληλα, η αποχώρηση ή αποστασιοποίηση παραδοσιακών στελεχών και η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών αποδυναμώνουν την εικόνα συνοχής του κόμματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άνοδος μικρότερων κομμάτων και κινημάτων, όπως το ΑΛΜΑ ή η Άμεση Δημοκρατία. Αυτοί οι σχηματισμοί αξιοποιούν τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο παλιό πολιτικό σύστημα και παρουσιάζονται ως φορείς «καθαρής πολιτικής». Παρότι δεν διαθέτουν ακόμη την οργανωτική ισχύ των μεγάλων κομμάτων, μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές σε μια πολυκομματική Βουλή. Το γεγονός ότι προσωπικότητες όπως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αποκτούν αυξημένη πολιτική επιρροή, δείχνει ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πλέον περισσότερο σε πρόσωπα παρά σε κομματικούς μηχανισμούς.

Το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, αφορά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι βουλευτικές λειτουργούν ως άτυπο δημοψήφισμα για τη διακυβέρνησή του, δύο περίπου χρόνια μετά την εκλογή του. Η εικόνα που προκύπτει είναι αντιφατική. Από τη μία, η αδυναμία των παραδοσιακών κομμάτων να παρουσιάσουν ξεκάθαρη εναλλακτική ενισχύει αντικειμενικά τη θέση του. Από την άλλη, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία σταθερών συμμαχιών. Έτσι αναδύεται φυσιολογικά το ερώτημα αν ο Χριστοδουλίδης είναι ήδη το φαβορί για το 2028 ή αν η πολιτική ρευστότητα μπορεί να γεννήσει ισχυρούς ανθυποψηφίους.

Η προεδρία της Βουλής αποκτά επίσης στρατηγική σημασία. Σε ένα τόσο κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό περιβάλλον, ο έλεγχος των θεσμικών ισορροπιών μετατρέπεται σε κρίσιμο πεδίο πολιτικής επιρροής. Οι συμμαχίες που θα σχηματιστούν γύρω από αυτό το αξίωμα θα αποτελέσουν πρόδρομο των ευρύτερων συνεργασιών για τις προεδρικές εκλογές. Το παρασκήνιο γύρω από τις συνεννοήσεις μεταξύ κομμάτων αποκαλύπτει ότι η πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο περνά πλέον λιγότερο από ιδεολογικές γραμμές και περισσότερο από προσωποκεντρικές στρατηγικές και συγκυριακές συνεργασίες.

Συνολικά, η «επόμενη μέρα» των βουλευτικών εκλογών του 2026 χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία: αποδυνάμωση του παραδοσιακού δικομματισμού, ενίσχυση της αντισυστημικής ψήφου και αυξημένη προσωποποίηση της πολιτικής. Η Κύπρος φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο όπου οι σταθερές του παρελθόντος αμφισβητούνται και οι πολιτικές ταυτότητες επαναδιαμορφώνονται. Σε αυτό το περιβάλλον, κανένα κόμμα δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την εκλογική του βάση και κανένας πολιτικός ηγέτης δεν μπορεί να επαναπαυθεί. Οι βουλευτικές του 2026 ίσως αποδειχθούν λιγότερο σημαντικές για τη σύνθεση της Βουλής και περισσότερο καθοριστικές για το νέο πολιτικό μοντέλο που γεννιέται στην Κύπρο.

