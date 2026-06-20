Φτύνουν του τζαι λαλεί ότι βρέσhει!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Τη διενέργεια ποινικής έρευνας για ενδεχόμενα αδικήματα διαφθοράς σε βάρος του τέως ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη, του πιο τίμιου Προέδρου που είχε η Κύπρος (σύμφωνα με το 1% των Κυπρίων πολιτών), καθώς και άλλων υψηλόβαθμων πρώην κρατικών αξιωματούχων, εισηγείται η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πόρισμά της για το Κράτος Μαφία. Και αυτό χάρις στον αγώνα -γιατί περί αγώνα πρόκειται- ενός και μόνον ανθρώπου: του Μακάριου Δρουσιώτη. Μακάριε, υποκλίνομαι…
- Ο Μακάριος Δρουσιώτης ήταν υποψήφιος με το Volt στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές αλλά δεν εκλέγηκε. Ο Ζαχαρίας Κουλίας εκλέγηκε για έκτη συνεχόμενη θητεία…
- Υπενθυμίζω με την ευκαιρία ότι, στις Βουλευτικές του 2011, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσελεπής δεν εκλέγηκε καθώς ο κόσμος της Αριστεράς επέλεξε, προφανώς κρίνοντας καλύτερό του, τον… Χριστάκη Τζιοβάνη!
- Πώς το είπε ο Τρικούπης; «Ανθ’ ημών Γουλιμής». Πώς το μετέφρασε ο Πιττάτζης; «This is Cyprus»...
- Σαν να μην έφταναν τα όσα ετράβησεν παλιά τούτος ο τόπος με τον Κυριλλάτσο τζαι το Κυριλλούιν, σήμερα λαγκοδέρνει με τον Νίκαρο τζαι το Νικούιν…
- Όποια πέτρα σκανδάλου σηκώσεις, θα βρεις πουκάτω τον Αναστασιάδη. Τελικά αν όλα όσα του καταλογίζουν δεν ευσταθούν, και άρα άδικα λοιδορείται ο άνθρωπος, για να επανορθώσουμε θα πρέπει να τον αγιοποιήσουμε. Αν όμως αληθεύουν, να του αναγνωρίσουμε ότι ο Don Corleone ωχριά μπροστά του…
- Την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την εποπτεία των ποινικών ερευνών μετά το πόρισμα της Αρχής της Διαφοράς, ζήτησε ο Αναστασιάδης. Άκου να εξαιρεθούν! Να παραιτηθούν οφείλουν και αμέσως μετά να περάσουν από ανακριτή. Τζαι τούτοι τζαι όσοι διετέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του, συμπεριλαμβανομένου του, για μια δεκαετία, «δεξιού χεριού του» -νυν ΠτΔ, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς κανένας δεν είχε το ανάστημα να διαχωρίσει δημόσια τη θέση του και με την υπογραφή τους εγκρίνονταν οι πολιτογραφήσεις, με την πλειοψηφία τους να αποδεικνύονται παράνομες.
- Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική»! Ε πε αλλόναν, κύριε εκπρόσωπε! Ο ευεργέτης σου ανέχτηκε και καλοανέχτηκε τη διαφθορά που εξελισσόταν μπροστά του όταν για δέκα χρόνια ήταν το δεξί χέρι του Αναστασιάδη! Δεν ήθελε όμως να «σπαταλήσει πολιτικό κεφάλαιο», οπόταν ποιούσε την νήσσαν, κοινώς έπαιζε πελλόν. Όπως έπαιξε πελλόν και όταν η κούτρα του τατά του κατέβασε την «ιδεοθύελλα» της λύσης δύο κρατών, αποδεικνύοντας έτσι ότι μέντορές του ήταν οι Δούντας και Τάσσος. Τη μισή υφήλιο ενημέρωσε ο τέως μετά που ενστερνίστηκε το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς αλλά ο Χριστοδουλίδης ήταν ο μόνος που δεν επήρε πρέφαν! Τωρά ανοίξαν τα μάθκια του; Ή συνένοχος είναι ή τζιοιμισμένος…
- Νίκος Αναστασιάδης: «Οι εναντίον μου ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι»! Είναι τόση η σύγχυσή του λόγω του βιζινόπατσου που έφαεν, που από τη μιαν ο Μακάριος Δρουσιώτης τωρά έγινε «κύριος» (αβρατινί!) και από την άλλη φτύνουν του τζαι λαλεί πως βρέσhει!
- Και τι δεν του είπαν του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη»; Μέχρι και ψυχίατρο γνωμάτευσαν ότι χρειάζεται! Τωρά; Τωρά, ερουφήσαν ούλλοι τη γλώσσα τους. Το Κράτος Μαφία το έγραψε κάποιος ανώνυμος! Πόση υποκρισία, σιόρ;...
- Προς πρόεδρο και στελέχη του ΔΗΣΥ: Να χαίρεστε τον επίτιμό σας…
- Αείμνηστη Καίτη, όταν σε αποκαλούσε «αχθοφόρο ενός μεγάλου ονόματος», δεν βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑ στέλεχος του ΔΗΣΥ να σου συμπαρασταθεί. Θυμάσαι τη μοναξιά που ένιωσες λόγω της ανανδρίας και της υποκρισίας των ευεργετηθέντων από τον πατέρα σου; Τώρα, μιλούν για «μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό»! Μα το καμάρι τους, Καίτη μου, από νωρίς φρόντισε να το ξεκαθαρίσει πως είναι… άμεμπτος και αμόλυντος! Να τον χαίρονται λοιπόν… Εσύ, εκεί που βρίσκεσαι, δικαιούσαι να κοιτάζεις τους γονείς σου στα μάτια, έχοντας τη συνείδησή σου ήσυχη ότι επιτέλεσες το καθήκον σου στο ακέραιο...