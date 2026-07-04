Πόρτο Χέλι: Η ανάδυση ενός παγκόσμιου προορισμού «ήσυχης» πολυτέλειας με επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ

Για δεκαετίες, το Πόρτο Χέλι αποτελούσε καταφύγιο για προσωπικότητες της διεθνούς επιχειρηματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίες το επέλεγαν για την ιδιωτικότητα, τη φυσική ομορφιά, την ασφάλεια και την αυθεντικότητα που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Σήμερα, χωρίς να αποποιείται αυτή τη διαχρονική του ταυτότητα, το Πόρτο Χέλι εισέρχεται σε μια νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης. Η επενδυτική κινητικότητα που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας, με έργα που ήδη υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη και τα δύο δισεκατομμύρια, αναβαθμίζει περαιτέρω έναν προορισμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για το σύγχρονο quiet luxury.

Η γεωγραφία του τόπου, με τον προστατευμένο φυσικό κόλπο, την υφιστάμενη μαρίνα, τη νέα μαρίνα που ολοκληρώνεται στην Ερμιόνη, την οδική πρόσβαση από την Αθήνα σε περίπου δύο ώρες και την άμεση σύνδεση με τις Σπέτσες και την Ύδρα, δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον όπου η πολυτέλεια συνδυάζεται με την αίσθηση ελευθερίας και αυθεντικής φιλοξενίας.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις με αιχμή διεθνή ξενοδοχειακά brands, όπως το Four Seasons στη Χηνίτσα, το Six Senses, το project της Waldorf Astoria, η νέα αειφόρος μονάδα Porto Heli Hospitality, το boutique πεντάστερο της Zafido στην Κόστα, αλλά και το μεγάλο project «Serenity Village» της Hydra Rock στο Μετόχι, αλλά και νέες τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις στην ευρύτερη περιοχή, συνθέτουν τον νέο ξενοδοχειακό και επενδυτικό χάρτη του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης.

Κοινός παρονομαστής τους δεν είναι η μαζική ανάπτυξη, αλλά η δημιουργία ενός προορισμού υψηλής ποιότητας, με μικρές μονάδες, περιορισμένη δόμηση και έμφαση στη βιωσιμότητα.

Δήμαρχος Ερμιονίδας: Οι επενδύσεις δημιουργούν μια νέα αναπτυξιακή προοπτική

Τη δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος Ερμιονίδας, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος κάνει λόγο για μια νέα εποχή για τον τόπο. Όπως επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την τοπική οικονομία και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες και στον πρωτογενή τομέα, καθώς τα νέα ξενοδοχεία αναμένεται να αξιοποιήσουν προϊόντα της περιοχής, όπως το ελαιόλαδο, το ρόδι Ερμιόνης, το μέλι και το κρασί.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το διεθνές προφίλ του Πόρτο Χελίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα πρέπει να συνοδευτεί από την επιτάχυνση των δημόσιων έργων υποδομής, όπως η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο και η διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ultra-luxury φιλοξενίας

Αυτή η πρωτοφανής αναπτυξιακή δυναμική υπερβαίνει τα όρια μιας απλής προσθήκης ξενοδοχειακών κλινών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παναγιώτης Σωπιάδης στέλεχος στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης σύνθετων τουριστικών έργων και Managing Director της White Label dvp.

«Στην Ερμιονίδα διαμορφώνεται σταδιακά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας διεθνών προδιαγραφών, όπου η παρουσία του εμβληματικού Amanzoe και η έλευση των νέων παγκόσμιων operators όπως το εντυπωσιακό resort υπό τη σημαία της Four Seasons, δημιουργούν έναν προορισμό που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην παγκόσμια ελίτ της Μεσογείου. Σε αυτό το νέο μοντέλο, οι μεγάλες επενδύσεις δεν αποτιμώνται αποκλειστικά από το οικονομικό τους μέγεθος. Η πραγματική τους αξία μετριέται από την ικανότητά τους να δημιουργούν μακροπρόθεσμη υπεραξία και να θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας. Η αρχιτεκτονική ποιότητα, οι αρχές του ESG, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων λειτουργούν ως αλληλένδετα στοιχεία μιας ενιαίας στρατηγικής», εξηγεί.

Η βιωσιμότητα ως δομικό στοιχείο του σχεδιασμού

Η νέα γενιά τουριστικών αναπτύξεων δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία εγκαταστάσεων υψηλής αισθητικής. Αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει τη βιωσιμότητα ήδη από το αρχικό στάδιο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και εφαρμόζοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης, διευκρινίζει ο κ.Σωπιάδης και επισημαίνει, ότι στο πλαίσιο αυτό, η επιδίωξη πιστοποιήσεων όπως το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού και όχι απλώς έναν τίτλο διάκρισης. Το πρότυπο αυτό αξιολογεί ολιστικά την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την επιλογή βιώσιμων υλικών, την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και τη συνολική περιβαλλοντική επίδοση των κτηρίων, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μακροχρόνιας αξίας ενός έργου.

Εγχώρια τεχνογνωσία για έργα παγκόσμιας κλάσης

Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της κλίμακας αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας. Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία, μηχανικοί, τεχνικοί σύμβουλοι και εξειδικευμένοι κατασκευαστές συνεργάζονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ.Σωπιάδης.

Εφαρμόζοντας προηγμένες μεθοδολογίες σχεδιασμού, σύγχρονες πρακτικές project management και αυστηρά πρότυπα ποιότητας, η συνεργασία αυτή δημιουργεί σημαντική τεχνογνωσία και ενισχύει την εξωστρέφεια του τεχνικού κλάδου. Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις.

Η δύναμη της «ήσυχης» πολυτέλειας

Το αληθινό νόημα αυτής της εξέλιξης συμπυκνώνεται στα λόγια του επενδυτή και εκπροσώπου του Golden Land Goutos, Άρη Γούτου, ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην περιοχή. Δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που πρέπει να επικρατήσει, σημειώνει: «Η πραγματική πολυτέλεια είναι ήσυχη (quiet luxury) και όχι κραυγαλέα (loud). Αυτό ακριβώς πρέπει να αναδεικνύει η προσπάθειά μας. Η εξέλιξη της περιοχής μας δεν πρέπει να στοχεύει σε κάτι ξένο, αλλά σε αυτό το παρθένο, ποιοτικό, μεσογειακό και αυθεντικό στοιχείο που ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει το DNA της, με απλή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τον κ. Γούτο, η ηρεμία του μυαλού και της ψυχής είναι αυτό που γοητεύει τους όποιους επιφανείς και μη ανθρώπους τις τελευταίες πολλές δεκαετίες και έχουν κάνει την περιοχή αυτή που είναι. Αυτό ακριβώς το στοιχείο επιζητούν και οι κορυφαίοι παγκοσμίως operators που έρχονται τα επόμενα χρόνια για να συστήσουν στο sophisticated διεθνές κοινό μια άλλη προσέγγιση: πολύ λιγότερα αλλά πολύ καλύτερα δωμάτια και εξαιρετικά αναβαθμισμένες επιλογές.

Μια αυθεντική κοινωνία χωρίς στεγανά και σωματοφύλακες

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Ερμιονίδας είναι η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση των ξένων επισκεπτών και των ιδιοκτητών βιλών με την τοπική κοινωνία. «Βγαίνοντας μια βόλτα ένα βράδυ», αναφέρει ο κ. Γούτος, «μπορεί κανείς να δει ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών ή άλλες διεθνώς γνωστές προσωπικότητες να συνυπάρχουν με τους κατοίκους χωρίς επιδείξεις, σωματοφύλακες ή παπαράτσι. Διαμορφώνεται έτσι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντάς εύκολα αλλού». Αυτή η αυθεντικότητα μεταφέρεται και στο τραπέζι. Το φαγητό της περιοχής βασίζεται στην απλότητα και στα εξαιρετικά φρέσκα, πασίγνωστα τοπικά προϊόντα, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το ρόδι Ερμιόνης και φυσικά τα μοναδικά φρέσκα ψάρια. Πάνω σε αυτή την πολύτιμη πρώτη ύλη αναμένεται να βασίσουν τα μενού τους και τα εστιατόρια των νέων ξενοδοχείων, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου.

Το «Χωριό» που έλειπε και το πλεονέκτημα της στεριάς

Η οικιστική ανάπτυξη, μέσα από τις νέες πολυτελείς βίλες και τα αναμενόμενα branded residences, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει ένα νέο κοινό με οικογενειακό προφίλ. Άνθρωποι που, όπως και οι προηγούμενοι διαχρονικά, θα αισθανθούν τον τόπο ως δικό τους μέρος και θα τον αγαπήσουν «σαν το Χωριό που πιθανόν δεν είχαν και μόλις βρήκαν», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Γούτος.

Ταυτόχρονα, η περιοχή επωφελείται από ένα διπλό στρατηγικό πλεονέκτημα. Από τη μία, η εγγύτητά της στα δύο υπέροχα νησιά, την Ύδρα και τις Σπέτσες, της προσφέρει έναν κοσμοπολίτικο αέρα και ένα ελκυστικό island lifestyle.

Από την άλλη, προσφέρει το τεράστιο αβαντάζ της αυτονομίας που εξασφαλίζει η οδική πρόσβαση σε περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, απελευθερώνοντας τον επισκέπτη από τις δεσμεύσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με διαχρονική αξία

Αυτή η ολική επανατοποθέτηση του προορισμού δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ευρύτερη περιοχή. Το Πόρτο Χέλι, η Ερμιόνη και συνολικά η ευρύτερη περιοχή καλούνται πλέον να εξελιχθούν σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας όχι μόνο στις τουριστικές υποδομές αλλά και στις δημόσιες υποδομές, στη χωρική οργάνωση, στην περιβαλλοντική προστασία, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Οι προορισμοί του μέλλοντος δεν θα αξιολογούνται αποκλειστικά από την ποιότητα των ξενοδοχείων τους, αλλά από την ποιότητα του συνολικού οικοσυστήματος που δημιουργούν. Η Ερμιονίδα διαθέτει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει ένα διεθνές παράδειγμα για το πώς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η τεχνική αριστεία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η στρατηγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συνθέσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με διαχρονική αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ