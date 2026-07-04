Λάρνακα: Στο κελί για 8 μέρες ο 53χρονος - Τον τσάκωσαν με ναρκωτικά, πυροβόλο και €40.000

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε ο 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες στη Λάρνακα μετά από επιχείρηση για πάταξη του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο, εκρηκτικές ύλες και χρηματικό ποσό ύψους 40 χιλιάδων ευρώ.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ένα πιστόλι, 7 πλήρη φυσίγγια πιστολιού, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ποσότητα πυρίτιδας, περί τα 210 γρ φυτική ύλη κάνναβη (μικτού βάρους), περί τα 70 γρ κοκαΐνης (μικτού βάρους), περί τα 5 γρ. ρητίνη κάνναβης, δυο συσκευασίες με κανναβιδιόλη, καθώς και 2 ζυγαριές ακριβείας. Επισης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περί τα 40.000 ευρώ».

Πηγή: ΚΥΠΕ