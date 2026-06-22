Πριν απ' όλους το είχε αποκαλύψει ο αγαπητός μου φίλος Ανδρέας Παράσχος. Διότι το είχε ακούσει με τα ίδια του τα αφτιά. Ήταν σε μια δεξίωση στην Αθήνα. Καυχιόταν για τα χρήματα που κέρδισε ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος είχε πιει λίγο παραπάνω. Αναφερόταν στις Σεϋχέλλες. Ήταν εκεί και ο Τσίπρας και ο Άντρος Κυπριανού. Πρέπει να το άκουσαν και εκείνοι. Ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Η Καθημερινή», έγραψε αυτά που άκουσε από το στόμα του Αναστασιάδη. Ο Ανδρέας είναι ικανός δημοσιογράφος. Τον γνωρίζω καλά λόγω της στενής μας φιλίας, που πάει πίσω πολλά χρόνια. Οπωσδήποτε δεν γράφει κάτι το οποίο δεν ξέρει και για το οποίο δεν είναι βέβαιος. Χάλασε ο κόσμος μόλις δημοσιεύθηκε το άρθρο του στην εφημερίδα. Παραπονέθηκε ο Αναστασιάδης. Και χωρίς καν να ενημερώσει τον Ανδρέα, ζήτησε συγγνώμη από τον Αναστασιάδη γι' αυτό το δημοσίευμα το αφεντικό της εφημερίδας «Η Καθημερινή», τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Αθήνα. Κατόπιν τούτου, ο Ανδρέας παραιτήθηκε από την «Καθημερινή». Αυτή η αποκάλυψη για τον Αναστασιάδη έγινε η αιτία να αποχωρήσει από την εφημερίδα. Όμως, είχε βάλει νυστέρι και στα «χρυσά» διαβατήρια και στα μεγάλα χρηματικά ποσά που κυκλοφορούσαν σε σχέση με αυτά. Μετά από αυτό άρχισαν όλα να αποκαλύπτονται όπως ένα ντόμινο. Γιατί απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ξαφνικά ακριβώς την ώρα που επρόκειτο να ολοκληρώσει κάποιους φακέλους ο τέως γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένος στο να αποκαλύπτει τις ατασθαλίες; Μήπως δεν χρειάζεται και αυτό εξήγηση σε αυτήν τη φάση;

Είναι ένας άριστος δημοσιογράφος και ερευνητής ο Μακάριος Δρουσιώτης, τον οποίο γνωρίζω από την εφημερίδα «Πολίτης» και έκανα μια ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη μαζί του κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Ερεύνησε εξονυχιστικά το ζήτημα. Είναι πολύ εντυπωσιακός ο τίτλος που έδωσε στο τελευταίο βιβλίο το οποίο δημοσίευσε: «Κράτος Μαφία». Όταν το δημοσίευσα στην εφημερίδα με πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο, με την πρώτη ματιά όλοι νόμισαν ότι επρόκειτο για το «κράτος» στον βορρά. Μήπως δεν είναι φυσιολογική παρομοίωση η μαφία για το δικό μας κράτος-φάντασμα; Όμως, άλλο είναι το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λυπάμαι που απογοήτευσα όσους αγαπούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Όμως, αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα φέρνουν ως παράδειγμα τον νότο όσοι αντιδρούν πολύ στις ατασθαλίες στον βορρά, στο ρουσφέτι, στις πλαστογραφίες, στις απάτες. «Εκεί υπάρχει κράτος, εδώ σε εμάς δεν υπάρχει», λένε. Γίνεται αισθητή η ύπαρξη του κράτους στον νότο. Στον βορρά δεν γίνεται αισθητή. Αυτό έχει αναμφίβολα μια δόση αλήθειας. Αλλά ιδού. Κράτος Μαφία! Το όνομα του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε «Κράτος Μαφία», λέει! Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται κανείς. Και μάλιστα πολύ. Η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να δέχεται πλήγμα εάν δεν ξεκαθαρίσει αυτός ο λογαριασμός και δεν τιμωρηθούν αυτοί που είναι ένοχοι. Δεν γίνεται χωρίς να παραιτηθούν ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, που πιστεύεται ότι δεν θα μπορέσουν να διεξάγουν αμερόληπτη έρευνα. Είμαι πολύ περίεργος για το αποτέλεσμα της σοβαρής εξέτασης που θα δώσει η κοινωνία πάνω σε αυτό το θέμα.

Στις τελευταίες εκλογές ο ΔΗΣΥ ήρθε πρώτο κόμμα. Πήρε τις περισσότερες ψήφους. Νομίζω πως θα ήταν διαφορετική η κατάσταση αν το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη δημοσιευόταν πριν από τις εκλογές και έβγαινε και το πόρισμα πριν από αυτές. Θα προκαλούσε ζημιά στο κόμμα του Αναστασιάδη, ο οποίος κατηγορείται για μεγάλη ατασθαλία. Θα μειώνονταν τα ποσοστά του. Κάνω λάθος;

Μήπως φάνηκε ο δρόμος της φυλακής για τον Αναστασιάδη; Αν διεξαχθεί μια φυσιολογική έρευνα και δικαστική διαδικασία μπορεί και να φυλακιστεί. Και αυτό θα είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Κύπρο. Αν δεν υπολογίσουμε τον Νίκο Σαμψών, μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίστηκε σε αυτό το νησί.

Η ιστορία δικαίωσε τον αγαπητό μου φίλο Ανδρέα Παράσχο. Μπλέκουν σε μπελάδες οι δημοσιογράφοι που γράφουν αλήθειες και πραγματικότητες. Ο Ανδρέας έγραψε τελευταία ότι υπάρχουν πυρηνικά στις Βρετανικές Βάσεις στο νησί και βρήκε πάλι τον μπελά του και γι' αυτό. Έτσι πάντα είναι αν μόνο ένα άτομο γράψει μια αλήθεια. Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι έχει δίκιο και γι' αυτό…