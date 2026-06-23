Αν υπάρξει λαϊκή εξέγερση

Ο Τομ Μπαράκ χάραξε τον οδικό χάρτη της Τουρκίας για το εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με τον Μπαράκ, δεν ταιριάζει η δημοκρατία στους λαούς της Μέσης Ανατολής, λέει. Ταιριάζει η μοναρχία, λέει. Κοντολογίς, η συμβουλή του είναι η εξής: «Γίνετε οθωμανοί, όχι Τούρκοι! Γκρεμίστε τη δημοκρατία, κτίστε το σουλτανάτο όπως ήταν στους οθωμανούς». Φαίνεται πως αυτό τον δρόμο έχει πάρει ο Ερντογάν. Το κράτος που ονειρεύεται είναι το ισλαμικό κράτος. Άλλωστε, στην αρχή της ανάληψης της εξουσίας μήπως δεν είπε πως «οι μιναρέδες είναι τα σπαθιά μας, οι θόλοι τα κράνη μας και τα τζαμιά τα στρατόπεδά μας»; Εισέρχεται στον 25ο χρόνο της διακυβέρνησής του. Περπατά με δυσκολία, κινείται με δυσκολία, αλλά ακόμα βρίσκεται επικεφαλής της χώρας. Η Τουρκία περνάει από μια δύσκολη διαδικασία, η οποία θα επηρεάσει πολύ και εμάς στην Κύπρο. Πολλοί είναι περίεργοι για το τέλος αυτού του έργου. Όμως, κανείς δεν μπορεί ακόμα να πει κάτι με βεβαιότητα. Υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν λαϊκή εξέγερση. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους, είναι έτοιμο το αεροπλάνο του Ερντογάν! Θα φύγει! Πού θα φύγει να πάει; Λένε στην Αμερική. Αγόρασε ένα αγρόκτημα εκεί. Το αγρόκτημα του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας, Μοχάμεντ Άλι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει ακίνητα στη Νέα Υόρκη. Θα τον δεχτεί η Αμερική; Δεν κοιτάζουν όποιον πέσει. Δεν είχε δεχτεί κάποτε τον Σάχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ήταν ο πιο πιστός φίλος της στη Μέση Ανατολή. Ο καημένος Παχλαβί δεν είχε μπορέσει να βρει μέρος να διαφύγει σε κοτζάμ κόσμο. Η σύζυγός του Φάραχ Ντίμπα, τηλεφώνησε στη σύζυγο του Προέδρου της Αιγύπτου Ενβέρ Σεντάτ και την ικέτευσε κλαίγοντας. Και στο τέλος τούς δέχτηκαν στην Αίγυπτο. Ήταν πολύ τραγικό το τέλος του μεγαλοπρεπούς σουλτανάτου του Σάχη.

Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία διαδραματίζεται ένα πρωτοφανές παιχνίδι ποταπότητας και προδοσίας. Ο Ερντογαάν έπληξε εκ των έσω το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, το οποίο είναι ο εφιάλτης του. Μέσω της δικαιοσύνης, την οποία κρατάει στο χέρι, και κάνοντας κάθε είδους μηχανορραφίες, έβαλε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, να καθίσει εκ νέου στην προεδρία του κόμματος. Και του ανέθεσε το καθήκον να διαμελίσει το CHP. Και εκείνος, χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να στεναχωριέται, εκπληρώνει το καθήκον που του ανέθεσε ο Ερντογάν. Όμως, μαζεύεται τόσο μίσος και εχθρότητα μέσα στον λαό έναντι όλων αυτών που συμβαίνουν, που ο Ερντογάν δεν θα μπορέσει να σταθεί όρθιος απέναντι σε αυτή την έκρηξη. Δεν θα μπορέσει έστω και αν στα χέρια του είναι ο στρατός, η αστυνομία και ειδικές ένοπλες δυνάμεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μια τρομερή συσσώρευση οργής. Παλιά το αντικείμενο της οργής ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερο μίσος και οργή κατά του προδότη Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, αφότου τέθηκε στις υπηρεσίες του Ερντογάν.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η παρέα του Ερντογάν δεν παραμελεί την Κύπρο. Δημοσιεύουν ανακοινωθέντα σαν να πρόκειται να δεχθούμε επίθεση από τους Ελληνοκυπρίους ανά πάσα στιγμή εδώ. Θα δώσουν, λένε, την απάντηση που πρέπει σε κάθε ενέργεια που θα γίνει εναντίον μας. Δεν θα επιτρέψουν, λένε, τον σφετερισμό των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων! Μετά από ανακοινωθέντα σαν αυτό, πάντοτε τους ευχαριστούν οι κόλακες δούλοι τους εδώ σε εμάς. Μας έσωσαν μια φορά, ως γνωστόν, και πάλι θα μας σώσουν, λέει! Μήπως δεν υπάρχει κανείς ανάμεσά μας να ρωτήσει «ποιος θα μας σώσει από τον τελευταίο που μας έσωσε»; Υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί!

Και από την άλλη είναι και οι φωνές που ακούγονται από την Ευρώπη. Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Προειδοποιεί για τις παραβιάσεις του δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ρίχνει στα σκουπίδια ο Ερντογάν τις αποφάσεις του κοινοβουλίου αυτού, το οποίο δεν έχει τη δύναμη να επιβάλει κυρώσεις. Άλλωστε και το κοινοβούλιο χτυπάει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Προειδοποιεί την Τουρκία, όμως από την άλλη την καλοπιάνει. Τι έγινε λέει; Η Τουρκία είναι σύμμαχος στρατηγικός και για την ασφάλεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να την κακομεταχειρίζονται. Επικρατεί το κλίμα «αμάν να μην θίξουμε την Τουρκία». Προς το παρόν τέλειωσε ο πόλεμος στο Ιράν. Όμως συνεχίζεται ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, στον οποίο δίδει πολύ περισσότερη σημασία η Ευρώπη. Και αυτό βολεύει την Τουρκία. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες εντάθηκε πιο πολύ αυτός ο πόλεμος. Η Ουκρανία χτύπησε σκληρά τη Μόσχα. Και η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία.

Οι εξελίξεις γύρω μας δεν εξαρτώνται από εμάς, εμείς εξαρτώμαστε από αυτές. Αν θα αποφασιστεί κάποια αλλαγή στο στάτους κβο εδώ, δεν είμαστε εμείς που θα την αποφασίσουμε. Εκείνοι θα την αποφασίσουν…