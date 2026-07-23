Στήστε αυτί κι εδώ (κι εκεί...) είμαστε!

Φυσικά και πρέπει να είμαστε κυνικοί. Τι άλλο μας έμεινε μετά από 52 χρόνια «άσβεστου» αγώνα γι' αυτήν τη μισή πατρίδα.

Το είπε πολύ ξεκάθαρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στην επετειακή εκδήλωση στο Προεδρικό, προχθές το βράδυ: «δεν θα γίνω εγώ αυτός που θα υπογράψει την επίσημη διχοτόμηση της Κύπρου». Δεν θυμάμαι καλά, ίσως κάνω λάθος, το... «επίσημη» μπορεί να μην το είπε. Δεν έχει σημασία όμως. Η ουσία είναι πως λίγες μέρες πριν την άφιξη Γκουτέρες ο Πρόεδρος παίρνει θέση: «Δεν πρόκειται να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε!

Μεταξύ μας, τι άλλο θα μπορούσε να πει. Σκεφτείτε το! Ότι επιδιώκουμε τη λύση της διχοτόμησης; Ότι για μάς περνάει στα αζήτητα η Κυπριακή Δημοκρατία; Εδώ να το λες μόνο και αναστατώνεται το κυπριακό σύμπαν…

Άστε τα αστεία… Εδώ όλοι όσοι ψηφίσαμε «ναι» στο σχέδιο Ανάν τότε, από…τότε το σκεφτόμαστε μια και δέκα φορές. Δεν ξέρω ποιος θα τολμήσει να μάς προτείνει κάτι ανάλογο ή κάτι χειρότερο και να μην περιμένει μιαν ολοκληρωτική απόρριψη. Όπως έγραφα και χθες, αυτήν τη φορά θα δοκιμαστεί διαφορετική μέθοδος. Ούτε δημοψήφισμα θα έχει ούτε ενδιάμεση συμφωνία. Πραγματικά, σήμερα, 23 Ιουλίου 2026, σπάω το κεφάλι μου να σκεφτώ, τι μπορεί να είναι εκείνο που θα δελεάσει τον κυπριακό ελληνισμό να αποδεχτεί κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι ήταν το σχέδιο Ανάν… Βάλτε το νου σας να σκεφτεί, με ποιο πιθανό ή φανταστικό σενάριο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα γράφω όλα αυτά και σκέφτομαι τις συνθήκες τού τότε. Σε τι άλλαξε η κατάσταση από τότε; Έχει κανένας το κουράγιο να προκαλέσει έναν πολύ χειρότερο διχασμό; Για ποιο λόγο;

Άστε τα αστεία, είπαμε. Ούτε σχέδια ούτε σκίτσα! Το ζητούμενο που πρέπει να απαντήσει ο Γκουτέρες είναι ένα. Κατ' αρχήν, καλώς να ορίσει! Αλλά θα πρέπει να φέρει μαζί του ένα πολύ βαρβάτο και πανάκριβο δώρο μαζί με την κ. Ολγκίν. Ορίστε κύριοι το «δώρο» της Τουρκίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για να αρχίσουμε όμορφα και ωραία. Τι; ποιο; Έλα ντε… Η Τουρκική Δημοκρατία (πφφ) αναγνωρίζει δια παντός την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποδέχεται την έναρξη των συνομιλιών για τη συνολική και οριστική λύση του προβλήματος. Η Τουρκία θα προχωρήσει την ενταξιακή της πορεία απαλλαγμένη από το βάρος του Κυπριακού. Και… αποδέχεται να παραμείνει ο Χριστοδουλίδης για άλλα πέντε χρόνια Πρόεδρος χωρίς εκλογές, για να γίνει επιτέλους αποδεκτή η Τουρκία στους αμυντικούς σχεδιασμούς της ΕΕ.

Και… ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς «όπως όπως»…