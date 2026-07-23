Λεμεσός: Κλείνουν οι δρόμοι για την ορκωμοσία νεοσύλλεκτων - Περιμένουν κυκλοφοριακά προβλήματα

Κυκλοφοριακές δυσκολίες αναμένεται να παρατηρηθούν το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό, λόγω της τελετής ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 π.μ. στο Λανίτειο Στάδιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυξημένη τροχαία κίνηση αναμένεται μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ. και 10:00 π.μ., κυρίως στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το στάδιο και την ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, αναμένεται αυξημένη κίνηση:

Στην οδό Αγίας Φυλάξεως, από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου Γ΄.

Στην οδό Μακαρίου Γ΄ στη Μέσα Γειτονιά, από τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς μέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου Γ΄.

Στις οδούς Κωστή Παλαμά και Κρήτης.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών που θα βρίσκονται επί τόπου και, όπου αυτό είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας.