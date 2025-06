Ο Χριστοδουλίδης και τα μυαλά που κουβαλά

Όπως είπε ο Σωκράτης, «τα δυνατά μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια γεγονότα και τα αδύναμα άλλους ανθρώπους». Κάπως έτσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπήκε στο αεροπλάνο και μαζί με την ομάδα του άρχισαν να αναζητούν ανθρώπους με στόχο να τους πείσουν να επιστρέψουν στην Κύπρο. Από ιδέες έχουμε στερέψει εδώ και χρόνια, τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει, οπότε αυτό που μένει είναι το πούρου - πούρου με άλλους ανθρώπους. Ήδη ο κ. Πρόεδρος έχει βγάλει όνομα στην Ευρώπη ως ο άνθρωπος που μιλά με όλους ακατάπαυστα. Ο πολιτικός που ξοδεύει τον χρόνο των άλλων πολιτικών (time waster). Στις συνόδους κορυφής βλέπουν τον Χριστοδουλίδη και κοπέ ντε βουρ. Αυτή η Φον ντερ λάιεν, όπως μας λένε, χώνεται μέχρι να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Μόλις κάτσουν όλοι στις θέσεις τους, τότε εμφανίζεται και αυτή.

Ο κύριος Πρόεδρος πρόσφατα πήγε στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψε στη Σίλικον Βάλεϊ, μετέβη στο Λονδίνο και ζήτησε να βρει και να συνομιλήσει με Κύπριους νέους επιτυχημένους και ωραίους με στόχο να τους πείσει να επιστρέψουν στην Κύπρο για να μεγαλουργήσουν υπό την αιγίδα του. Είδαν κι έπαθαν οι άνθρωποι να φύγουν από τον Ρότσο, έφτυσαν αίμα να πετύχουν στο εξωτερικό, αλλά ο Χριστοδουλίδης ατού. Φορώντας το γνωστό χαμόγελο του πωλητή, πήγε να τους πει ότι ανακάλυψε το πρόγραμμα Minds και ότι πρέπει να επιστρέψουν γιατί οφείλουμε όλοι μαζί να κάνουμε την Κύπρο great!

Οι έξυπνοι

Από την Κύπρο, μετά το 1974 και την τουρκική εισβολή, έφυγαν πολλοί έξυπνοι και σίγουρα περισσότεροι τολμηροί και καινοτόμοι. Μείναμε με περισσότερους μέτριους έως και φτανούς και αυτό δεν χρειάζεται μαζικό τεστ νοημοσύνης για να το αποδείξεις. Σήμερα ο μέσος δείκτης νοημοσύνης στην Κύπρο είναι 93, στη Δανία 97, στην Αγγλία 100 και στη Σιγκαπούρη 106. Μια τρανή απόδειξη του σχετικά χαμηλού μας δείκτη είναι ότι μετά το 1974 εκλέξαμε ως Πρόεδρο της χώρας τον Σπύρο Κυπριανού τον οποίο προώθησε το Κέντρο. Το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς, επίσης το 2003 εξέλεξε τον ακροδεξιό Τάσσο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια η πλειοψηφία των Κυπρίων εξέλεξε τον ηγέτη της Αριστεράς στην προεδρία για να λέει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πόσο περήφανος κομουνιστής ήταν. Η μεγαλύτερη απόδειξη του παρηκμασμένου δείκτη νοημοσύνης μας ήταν η εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη από την Πεφωτισμένη Δεξιά. Τον βγάλαμε, μας κούρεψε όλους εκτός από τους συμπεθέρους, τσιμέντωσε τη διχοτόμηση, έδωσε σε καμπόσους ξένους απατεώνες διαβατήρια, ταξίδεψε σε εξωτικά μέρη με τζετ ολιγαρχών, έκανε τα παλούκια του χρυσά και μετά από 10 χρόνια μας άφησε αμανάτι τον μπάτλερ του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για Πρόεδρο.

Σε ποιο τόπο;

Εν ολίγοις, σε ποια χώρα καλεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους νέους και επιτυχημένους Κυπρίους να επιστρέψουν; Στη χώρα της Φαιδράς Πορτοκαλέας, όπου διέπρεψε ο Σπύρος; Στη χώρα της πατάτας σπούντας, το άγαλμα της οποίας επί ημερών Νίκου Αναστασιάδη υψώσαμε στο χωριό Αυγόρου, στη χώρα που τρύπησε το φράγμα του Μαυροκόλυμπου και χάσαμε 2 τόνους κυπρίνους και ενάμισι εκατ. τόνους νερό στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος δεν πογυρίζει τους λάκκους, να τρέχει να φέρει αφαλατώσεις από την έρημο του Άμπου Ντάμπι;

Αξιοκρατία

Ελπίζω στις ομιλίες του ο Μικρός Νίκος να μην τους μίλησε για αξιοκρατία, αφού στην Κύπρο την αέρινη βγάλαμε νάμι ότι διορίζουμε συγγενείς, κουμέρες, συγάμπρους και πρωτοκουμπάρους. Ελπίζουμε να μην τους είπε ότι στη χώρα μας εκτιμούμε την αυθεντική δουλειά και ότι σεβόμαστε πλήρως το copy right. Αν κρίνουμε από την πρώτη προεκλογική ομιλία του Χριστοδουλίδη, στην Κύπρο we just copy!

Ελπίζω να μην τους είπε για τους νέους που ήδη ζουν στην Κύπρο με κατώτατο μισθό 950 ευρώ, να μην τους είπε για τα νέα ζευγάρια που ζουν και τρώνε ακόμα στους γονείς τους διότι δεν αντέχουν τα ενοίκια.

Μάλλον θα τους είπε ελάτε στην Κύπρο και θα πάρετε σοβαρές φοροαπαλλαγές και θα σας δοθούν κίνητρα. Αυτό μάλιστα. Τα κίνητρα αυτά τα δώσαμε σε Ρώσους, Ουκρανούς, Εβραίους, Ευρωπαίους και άλλους. Ας μην τους πει βέβαια τα υπόλοιπα. Ότι για να πάρουν άδεια οικοδομής πρέπει να αλλάξουν πίστη και να γίνουν Οθωμανοί Τούρκοι από τα νεύρα τους. Ότι για να έρθει η ΑΗΚ να τους βάλει ρεύμα πρέπει να βάλουν μέσο με την κουμέρα του, ότι - μη κακό- αν χρειαστεί να προσφύγουν σε δικαστήριο θα πρέπει να περιμένουν 10 χρόνια με τα λεφτά τους δεσμευμένα κι αν τέλος θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό σε κυπριακή τράπεζα πρέπει να περάσουν από κολονοσκόπηση στο American Heard... διότι δεν τους καλύπτει το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Πόσοι

Δεν ξέρουμε πόσοι Κύπριοι με μυαλό θα αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Κύπρο με βάση τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνησή μας. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι, είναι ότι οι άνθρωποι της Κύπρου την εγκαταλείπουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2013 λόγω κρίσης και κουρεμάτων έφυγαν από τη χώρα 25.227. Το 2017 και το 2018 ο αριθμός σταθεροποιήθηκε κοντά στις 15.000 αναχωρήσεις, ενώ το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση στις 17.373. Η πιο σημαντική άνοδος καταγράφηκε το 2020, με 21.368 άτομα, πιθανώς λόγω αλλαγών στην αγορά εργασίας ή άλλων εξωγενών παραγόντων. Το 2021, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της «Σημερινής», παρά την πανδημία, υπήρξε μια μείωση στις 18.410, και το 2022 ο αριθμός μειώθηκε ελαφρά στις 17.958.

Πήγε ο ιδιοφυής μας Πρόεδρος και γύρισε τον κόσμο για να φέρει 750 εν αρχή επιχειρηματίες και επιτυχημένους εν γένει Κύπριους, αλλά χάνει ως συνήθως την ουσία. Και η ουσία είναι θλιβερή. Οι Κύπριοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους κατά χιλιάδες.