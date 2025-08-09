Θέλει αρετή και τόλμη…

Του Γιαννάκης Ηρακλέους

• Μάριος Χαρτσιώτης, υπουργός Δικαιοσύνης: «Η παραίτηση είναι μία δειλή και εύκολη πράξη που ικανοποιεί τον λαϊκισμό». Εύχομαι ο πιο πάνω ορισμός να μην υποπέσει στην αντίληψη του καθηγητή Γιώργου Μπαμπινιώτη, γιατί διαβλέπω ότι ο διακεκριμένος γλωσσολόγος κινδυνεύει, μη κακόν του, από κανένα εγκεφαλικό…

• Βίκτωρας Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Τύπου του ΠτΔ: «Γιατί να ζητήσουμε συγγνώμη; Δεν έβαλε η κυβέρνηση τη φωτιά»! Αφού έννεν εσείς που την εβάλετε…είντα την εσβήσετε;!

• Αθηνά Μιχαηλίδου, υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 3 Αυγούστου: «Ο διχασμός ήταν πάντα ο μεγαλύτερος εχθρός του τόπου»! Μα ποιας χώρας του κόσμου, κυρία υπουργέ, οι πολίτες της ομονοούν σύσσωμοι; Πέραν από του να πιπιλίζετε την καραμέλα του «σαρακιού που κατατρώει τις σάρκες του Ελληνισμού», γιατί δεν μας υποδεικνύετε πώς, επιτέλους, θα εκλείψει η «φαγωμάρα» που βασιλεύει μεταξύ μας; Για παράδειγμα, εξηγείστε μας παρακαλώ πώς έπρεπε κατ’ εσάς να συμπεριφερθεί ο πολίτης αυτής της χώρας μετά την πρόσφατη φονική πυρκαγιά στα Κρασοχώρια Λεμεσού, ώστε να αποφευχθεί ο περιβόητος «διχασμός»; Συγχαίροντας μήπως την κυβέρνηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την «έγκαιρη» κατάσβεσή της; Συμφωνώντας με τον υπουργό Δικαιοσύνης που χαρακτήρισε τον φρικτό θάνατο δύο συμπατριωτών μας ως ένα «ατυχές γεγονός» ή με την υπουργό Γεωργίας και τις ασυναρτησίες που κατά ριπάς εκσφενδονίζει; Ή χειροκροτώντας τον Πρόεδρο ο οποίος, στην προσπάθειά του να εξωραΐσει τη στραπατσαρισμένη εικόνα του, εξευτέλισε με τα επικοινωνιακά τεχνάσματά του τους δυστυχείς κοινοτάρχες των χωριών που πλήγηκαν από την πυρκαγιά; Διαφωτείστε επίσης τον πολίτη, τι να υποστηρίζει στο εθνικό θέμα. Να συμφωνεί με τον Πρόεδρο που (μίσhιμου) είναι υπέρ της ΔΔΟ ή με τα συμπολιτευόμενα-στα φανερά-ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, και το ΕΛΑΜ-στο παρασκήνιο-που είναι εναντίον; Να υποστηρίζει τη ΔΔΟ την οποία «ενστερνίζεται» σήμερα ο Πρόεδρος ή τη λύση δύο κρατών που οραματιζόταν ο Αναστασιάδης, με την οποία ο Χριστοδουλίδης, τότε, δεν διαφωνούσε; Με λίγα λόγια, κυρία υπουργέ, ο πολίτης αυτής της χώρας, πώς θα συμβάλει προκειμένου να επικρατήσει μεταξύ μας η ομόνοια; Μπας και κατά βάθος το παράπονό σας είναι η κριτική που σας ασκείται; Γιατί, ποιο άλλο από το «σταματήστε επιτέλους να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση» είναι το μήνυμά σας; Μήπως τελικά εκείνο που ενοχλεί, εκείνο που «κατατρώει το σαράκι», όχι του έθνους αλλά της εκάστοτε επικρατούσας τάξης, είναι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης; Μα η ελεύθερη έκφραση, κυρία υπουργέ, θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατία, από τη στιγμή που η χώρα μας εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαυσε πλέον να αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης. Απλά ασκείται! Και σ’ όποιον αρέσει...

• Αναμενόμενη ήταν η σύγχυση του Ανώτατου Άρχοντα όταν ο συντονιστής της εκδήλωσης για την Αμμόχωστο, Ανδρέας Καζαμίας, είχε, τις πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα, αρετή και τόλμη να τον αποκαθηλώσει δημόσια, αναφωνώντας, και μάλιστα μπροστά στον εκλελεγμένο δικτάτορα και τα εξαπτέρυγά του, πως «ο βασιλιάς είναι γυμνός». Τώρα, αν κάποιοι, πρωτοστατούντος του δημάρχου Αμμοχώστου, δεν είχαν το ανάστημα να δηλώσουν ευθαρσώς εάν και με ποιες από τις πικρές αλήθειες που είπε διαφωνούσαν, και προτίμησαν να υπεκφύγουν εστιάζοντας σε επουσιώδη μιλλοσφοντζίσματα, όπως «έπρεπε να αποφευχθεί ο παραλληλισμός της Αμμοχώστου με την πρόσφατη πυρκαγιά» ή «δεν έπρεπε να διατυπωθούν υπαινιγμοί περί ανεπάρκειας του Προέδρου, τη στιγμή που ήταν προσκεκλημένος»-που, για μένα, εταίρκαζέν του, γιατί όντως τόσος είναι-, μου θυμίζουν τον τύπο που προσηλώνει το βλέμμα στο δάκτυλο εκείνου που του δείχνει τ’ αστέρια, επιπλήττοντάς τον πως…θέλουν κόψιμον τα νύσhια του! Και προκειμένου ο δήμαρχος να μην ξανανιώσει άβολα στην εκδήλωση που θα γίνει του χρόνου τέτοιες μέρες, ας προσκαλέσει τον πρόεδρο του συγκυβερνώντος ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, να τους μιλήσει για τις «Πέντε γειτονιές του Βαρωσιού ίσhια με την Αλυκή της Λάρνακας». Ασφαλώς, μέσα σε κλίμα «πολιτικού πολιτισμού», ώστε να νιώσει άνετα και ο δήμαρχος…